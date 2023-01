“Grazie Ragazzi” il film di Antonio Albanese a Palazzo Roma

7 euro, 6 per bambini fino a 9 anni e over 65

OSTUNI - Palazzo Roma prosegue la programmazione col weekend dedicato a grandi e piccini: sabato 28 e domenica 29 gennaio in programmazione alle ore 16:30 e 18:00 “Me contro te - Missione giungla”, e alle ore 20:00 “Grazie Ragazzi”.

Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).

Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma - T. 0831 177 10 87 - durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma

“Me Contro Te - Missione Giungla”, diretto dal regista brindisino Gianluca Leuzzi, è il quarto film con protagonisti i beniamini dei bambini Luì e Sofi.

Una nuova minaccia incombe sulla Terra, una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Per Luì e Sofì inizia una lotta contro il tempo…

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0QoAFPadd2w

“Grazie ragazzi” è l’ultima uscita cinematografica con protagonista Antonio Albanese. Antonio Cerami è un attore di teatro che da tre anni non calca il palcoscenico, vive da solo in un appartamento a Ciampino dove sente il passaggio di ogni aereo e doppia film porno per arrivare a fine mese. Il suo amico Michele, che ha un lavoro stabile presso un piccolo teatro romano, gli trova un incarico insolito: sei giorni di lezioni di recitazione presso un carcere di Velletri allo scopo di far mettere in scena ai detenuti una serie di favole. È un progetto finanziato dal Ministero cui la direttrice del carcere, Laura, ha acconsentito senza troppo entusiasmo, ma ad entusiasmarsi sarà Antonio, che deciderà di mettere in scena presso il teatro di Michele un progetto più grande: "Aspettando Godot" di Samuel Beckett, perché i detenuti "sanno cosa vuol dire aspettare: non fanno altro". Così Mignolo dalla moglie focosa, Aziz nato a Tripoli e arrivato in Italia col gommone, Damiano il balbuziente, Diego il boss e Radu l'addetto alle pulizie rumeno lavoreranno per interpretare un testo complesso e impegnativo, con risultati tutti da scoprire.

Il film, diretto da Riccardo Milani e scritto assieme a Michele Astori, è l’adattamento cinematografico del francese “Un Triomphe” di Emmanuel Courcol, ispirato a una storia vera.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fQrACEtvb_I