Guardando le stelle a Valesio: torna l’appuntamento con gli astrofili al parco archeologico

TORCHIAROLO – Torna anche per quest’anno l’appuntamento con gli Astrofii del Salento per ammirare le stelle nella suggestiva location del parco archeologico di Valesio. L’organizzazione è a cura della Pro Loco Torchiarolo APS -Turchellis -.

Gli amici Gruppo Astrofili del Salento il 23 luglio saranno al parcocon i loro telescopi professionali ad indicarei la bellezza del cielo stellato.

“Quest'anno abbiamo pensato di creare un #teatrodipaglia per accogliere tutti appassionati di astrologia che sappiamo essere in tanti, tra adulti e i bambini. Un evento che fa sognare sapendo di stare svegli e con gli occhi rivolti un pò alle stelle e un pò ai resti dell'antica città messapica – romana”. Seguirà degustazione. Evento in collaborazione e con il contributo del Comune di Torchiarolo

Indicazioni stradali: https://www.google.com/maps/place/Area+Archeologica+Valesio+-+La+Pajara/@40.5073273,18.0344299,15z/data=!4m6!3m5!1s0x13467fed13bc5fd5:0x67e0906703491005!8m2!3d40.5073273!4d18.0344299!16s%2Fg%2F121qgfkx?entry=ttu