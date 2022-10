Halloween al Museo del mare con i pirati e le streghe

Orario non disponibile

FASANO - Il MuMaF – Museo della Marineria e dei Fari di Torre Canne, il 30 e il 31 ottobre organizza Halloween al Museo. Una notte da brivido attende i bambini (dai 5 agli 11 anni) che, con indosso il miglior costume da pirata, marinaio, sirena o strega sono convocati al museo dal terrore dei mari dalla strega Winifred Sanderson.

Nella notte paurosa, la strega accompagnerà i ragazzi sulla rotta giusta per trovare il tesoro, ma prima dovranno superare il canto delle sirene, sconfiggere misteriosi mostri marini e saper schivare altre insidie. Le sale saranno allestite a tema per accogliere i più piccoli che dovranno cimentarsi in una paurosa caccia al tesoro ricca di insidie, indovinelli e pericoli spettrali.

Tra storie di fantasmi, indovinelli e giochi di abilità dovranno arrivare alla conquista di una dolce ricompensa. Tante attività ti aspettano per vivere insieme la festa più divertente e spaventosa dell’anno. Costi: euro 5 a bambino (è previsto uno sconto per chi porta il fratellino o la sorellina). La prenotazione è obbligatoria https://mumaf.it/services/2635. Per info: WhatsApp + 39 334 7060182 Email: biglietteria@mumaf.it