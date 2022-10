“Halloween Party” nel parco: un week end da paura

BRINDISI - Si ritorna a fare festa all'interno dal parco Cesare Braico cominciando questa volta con una manifestazione intitolata "Halloween Party". A partire da sabato 29 ottobre fino a martedì 1 novembre, tutti i giorni a partire dalle ore 17 tranne domenica 30 che ci sarà il 1° start alle ore 10 ed il 2° start alle ore 17, un’altra iniziativa pubblica all'interno del parco Cesare Braico con stand gastronomici, tanta animazione in collaborazione con Free Fun animazione e diverse attrazioni per i più piccoli. Ancora una iniziativa gratuita per la città di Brindisi organizzata da Angelo Fontò. L'organizzazione coglie l'occasione per invitare l'intera città a passare assieme momenti di divertimento e spensieratezza.