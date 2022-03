I diritti delle donne negli eventi di Latiano

LATIANO - Latiano celebra la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna accendendo le luci sul talento, sulla forza, sul pensiero, sulla capacità di autodeterminazione.

Tra le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale due momenti importanti di condivisione con la cittadinanza: martedì 8 marzo sarà avviata la Campagna “Tendi i tuoi sogni più in alto che puoi”, con cui l'Amministrazione comunale, che vede tra i banchi del Consiglio 6 consigliere e in Giunta una presenza al femminile di 3 Assessore, intende invitare i cittadini a donare un albero alla propria città quale augurio alla donna (figlia, moglie, sorella, fidanzata) per la realizzazione dei suoi sogni più grandi, dedicandole appunto un albero augurale, oltre che contribuire al decoro delle vie cittadine. La manifestazione prevede la piantumazione in via Francavilla di un albero fiorito alle ore 11.00 alla presenza del Sindaco Cosimo Maiorano e della comunità, dedicato ai diritti di tutte le donne.

Sempre l'8 marzo, alle ore 19.00, presso il Palazzo Imperiali in piazza Umberto I, si terrà una serata musicale, condotta dalla giornalista e scrittrice Federica Marangio, in cui giovani talentuose latianesi, protagoniste nelle loro specialità, celebreranno la forza delle donne: Barbara Barbaro, Valentina Caforio, Francesca D'Angeli, Enrica De Robertis, Beatrice e Ludovica Maiorano, Noemi Salonne oltre ad Aurora Alessio e Mirea Mignogna (allieve della maestra Antonella Valente).

<<A Latiano l'8 marzo vogliamo parlare della forza della donna, del talento, della capacità di autodeterminazione -afferma Monica Albano, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Latiano- L'affermazione della donna come attiva protagonista della vita sociale, lavorativa e politica è una metamorfosi pagata a caro prezzo, ostacolata da una cultura patriarcale profondamente radicata. Questa e altre riflessioni nella serata di martedì 8 marzo, all'insegna dell'arte e del talento femminile.>>