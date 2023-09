I racconti dell’uva in Valle d’Itria: inaugurazione della vendemmia 2023

FASANO - Per inaugurare il periodo della vendemmia, a Borgo Egnazia il 9 settembre si celebra la Festa dell'Uva, e fino al 23 settembre sarà possibile scoprire la rassegna intensa di appuntamenti che celebreranno i sapori e le tradizioni più autentiche della Puglia.

Settembre è il mese in cui la campagna si rigenera e si prepara ai nuovi frutti. Un mese di transizione, in cui la calda estate lascia il posto ai colori intensi dell’autunno e la natura sembra prepararsi al riposo. Anche in questo mese Borgo Egnazia è pronto ad accogliere i propri ospiti per raccontare la tradizione pugliese legata alla vendemmia e per assaporare il profumo zuccherino dell’uva appena raccolta. Un percorso nelle cantine locali, dove si compie la magia della trasformazione dell’uva, come da antichi rituali, ascoltando i segreti della vinificazione e perdendosi nei sapori delle fragranze fruttate dei vini pugliesi, con la frizzante atmosfera della pigiatura.

Un viaggio che porterà l’ospite a vivere momenti unici, sperimentando le diverse tipologie di esperienze offerte: dalla vendemmia con la possibilità di degustare i sapori della tradizione locale, ai trattamenti in SPA con il vino come protagonista, alla visita alle cantine locali con i racconti dei vignaioli.