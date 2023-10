“I segreti di Oppido Tralignano”, presentazione tra musica e parole

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

SAN PIETRO VERNOTICO – Sarà ospite dell’associazione culturale Proposte lo scrittore salentino Paolo Vincenti per presentare la sua ultima produzione letteraria “I segreti di Oppido Tralignano”. L’evento di venerdì 13 ottobre alle 19 si terrà presso la sede dell’associazione in via Stazione, 20 a San Pietro Vernotico. Dopo i saluti della presidente Monia Politi, dialogherà con l’autore Cristina Pede. Gli intermezzi musicali saranno curati dal maestro Francesco Napolitano esperto di musica gotica che ripercorrerà un filone introspettivo . Letture a cura di Monia Politi.

Un paese del sud dal nome improbabile ed emblematico, alcuni personaggi anomali, a tratti surreali e tante vicende misteriose e inquietanti in un intreccio di tempi tra passato e futuro, tra i miti dell’antichità e la fluidità del post moderno. Scrittura raffinata e lettura impegnativa, interpretazioni, immaginazioni e aspettative fin all’ultima pagina del romanzo breve dello scrittore e giornalista Paolo Vincenti.