cinema a Palazzo Roma: si parte con Servillo

OSTUNI - Torna il cinema e l’antica anima di Palazzo Roma a Ostuni rivive con proiezioni cinematografiche ogni domenica e lunedì. Il profumo inconfondibile del cinema e la magia del grande schermo che si riaccende: un appuntamento settimanale tanto atteso, finalmente da rivivere insieme con una programmazione sempre diversa. Si comincia con «Qui rido io», il film diretto da Mario Martone e incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo.

Spettacoli: domenica 17 ottobre, ore 18 e 20.30; lunedì 18 ottobre ore 21. Biglietto euro 7 (euro 5 per bambini fino a 9 anni e over 65). I biglietti sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma. Info T. 0831 1771087 - info@palazzoromaostuni.com.

Nel cast del film, oltre a Servillo, anche Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon con Gianfelice Imparato e Iaia Forte. Il film scava nella storia di uno degli artisti del teatro napoletano più famosi in assoluto, e lo fa mostrando l’artista, ma anche l’uomo, tra problemi familiari e legali.

Agli inizi del Novecento, nella Napoli della Belle Époque, splendono i teatri e il cinematografo. Il grande attore comico Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Il successo lo ha reso un uomo ricchissimo: di umili origini si è affermato grazie alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca che nel cuore del pubblico napoletano ha soppiantato Pulcinella. Il teatro è la sua vita e attorno al teatro gravita anche tutto il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Al culmine del successo Scarpetta si concede quello che si rivelerà un pericoloso azzardo. Decide di realizzare la parodia de La figlia di Iorio, tragedia del più grande poeta italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. La sera del debutto in teatro si scatena un putiferio: la commedia viene interrotta tra urla, fischi e improperi sollevati dai poeti e drammaturghi della nuova generazione che gridano allo scandalo e Scarpetta finisce con l’essere denunciato per plagio dallo stesso D’Annunzio. Inizia, così, la prima storica causa sul diritto d’autore in Italia. Gli anni del processo saranno logoranti per lui e per tutta la famiglia tanto che il delicato equilibrio che la teneva insieme pare sul punto di dissolversi. Tutto nella vita di Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con un numero da grande attore saprà sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita.

Cisternino, 13/10/2021 La Biblioteca comunale di Cisternino (via Dante,48), nell’ambito delle iniziative di animazione culturale e alla lettura, ospiterà sabato 23 ottobre alle ore 19.00 la presentazione del romanzo “La grammatica delle pietre. Tracce di memoria nei vicoli di Ostuni” del giornalista Francesco Roma. L’evento è promosso dalla “Biblioteca di comunità”, un progetto ideato e realizzato dall’associazione di volontariato “POLI…GIO’” e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni. Francesco Roma è giornalista di lungo corso ed ha un passato di speaker radiofonico nel periodo più fecondo delle radio libere locali. Appassionato lettore ed affascinato dalla parola, ha dato corpo alla sua passione realizzando migliaia di interviste e servizi speciali con scrittori contemporanei, personaggi della cultura, della politica e dello spettacolo. È, inoltre, referente di progetti e corsi di giornalismo in diversi istituti scolastici della provincia di Brindisi. Con il romanzo “La grammatica delle pietre” l’Autore va alla riscoperta dei luoghi del cuore narrando accadimenti verosimili di gente vissuta tra la fine dell’800 e i primi decenni del secolo scorso. Il racconto si sviluppa attraverso i vicoli di Ostuni con incursioni anche nelle realtà limitrofe e ci restituisce una comunità di gente spesso sofferente, in lotta con il bisogno e la necessità di sopravvivere, ma animata da aspirazioni e speranza di redenzione. I personaggi che animano il romanzo, talvolta di pura fantasia, altre volte realmente esistiti, hanno concorso, a vario titolo, ad edificare la nostra cultura popolare e la nostra storia, che è anche la storia dell’umanità intera. Le pietre conservano memoria delle loro vicende e sono pronte a raccontarle a chi sa ascoltare. Interverranno il Sindaco Enzo Perrini e l’Editore Angela Schena; dialogherà con l’Autore Mino Monaco, speaker radiofonico. L’evento si terrà secondo le vigenti normative covid-19.