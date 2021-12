Il Comune di Brindisi ha sottoscritto il patto per la lettura con diversi enti culturali

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha sottoscritto in data 16 dicembre il patto locale per la lettura del Centro per il libro del ministero per i beni e le attività culturali con le realtà che hanno espresso la volontà di farne parte.

La finalità del patto è quella di diffondere e valorizzare la lettura come strumento di benessere individuale e sociale, attraverso un’azione coordinata e congiunta con varie realtà. Il patto inoltre sarà propedeutico alla nuova candidatura del Comune alla qualifica “Città che legge”, già ricevuta negli anni precedenti, in scadenza nel 2021. L'iniziativa rimane aperta alle sottoscrizioni attraverso la procedura descritta nell’avviso: https://bit.ly/311qUB3

Lo hanno sottoscritto gli Istituti comprensivi Bozzano, Santa Chiara, Casale, Centro e Cappuccini, Liceo Palumbo, Community Hub, Biblioteca De Leo, Biblioteca Teste Fiorite, associazione culturale Vola Alto, Libreria Feltrinelli, Libreria Pupilla, Comitato Fr/Azione Tuturano, Aps Brindisi Città d’acqua, Brindisi Antiche Strade, associazione culturale Curiosementi, Italia Nostra, Asd Vogatori Remuri Brindisi.

Questi si sono impegnati a costituire e supportare la rete territoriale per la promozione della lettura con un’azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri, dando continuità e vigore alle iniziative di promozione alla lettura già collaudate, sviluppandone nuove e innovative e creando ambienti e luoghi favorevoli alla lettura.

Il Comune di Brindisi, attraverso le sue strutture, si è impegnato a garantire il sostegno organizzativo per il lancio e lo sviluppo del patto per la lettura che ha una durata triennale con periodo di riferimento 2021/2023.