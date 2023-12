“Il femminile sognato” di Mimmo Francone: mostra

Indirizzo non disponibile

BRINDISI - Mimmo Francone, artista poliedrico con radici salentine e cuore abruzzese, esplora le diverse sfumature dell’arte, culminando nella sua mostra più recente, “Il Femminile Sognato”. La mostra si terrà dall’8 al 26 dicembre, con gli orari di apertura dalle 10 alle 20:30 a Palazzo Nervegna. Attraverso un percorso artistico che fonde fotografia, pittura ad acrilico con pennello, colature e spatola, il maestro Francone esplora la femminilità come specchio della donna reale, andando oltre l’estetica per narrare la potenza generativa di vita, idee, relazioni e senso. La mostra interattiva offre al pubblico un’esperienza coinvolgente, con ogni opera corredata da un QR code. Codici che consentono ai visitatori di immergersi ulteriormente nella narrazione attraverso poesie, testi recitati e canzoni correlate ai quadri.

Programma Dettagliato:

08 dicembre Vernissage

16 dicembre Performance Teatrale a cura del Teatro Kopò. Presentazione del libro “L’Amore è uno sconosciuto” di Cristiano Marcucci

22 dicembre Performance artistica teatro danza a cura di Sabrina Giordano

26 dicembre Finissage: poesie di Rosetta Clissa e Milena Lanzzellotto

Durante la mostra si consiglia l’utilizzo delle cuffie per ascoltare i testi scansionando il QRcode L’evento si propone come un’opportunità unica per esplorare l’evoluzione del ruolo sociale della donna nella società contemporanea attraverso gli occhi e le opere di Mimmo Francone. La mostra è aperta a tutti gli amanti dell’arte e coloro che desiderano approfondire la riflessione sulla femminilità nella nostra società.