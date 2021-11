Il film di Ambra Angiolini al cinema di Palazzo Roma

euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).

Prezzo euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).

OSTUNI - “Finché morte non vi separi” è la formula che risolve «Per tutta la vita», il nuovo film di Paolo Costella in programma a Palazzo Roma a Ostuni domenica 28 novembre con spettacoli alle ore 17.30 e 20, e lunedì 29 novembre con proiezione unica alle ore 20. Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65). I ticket sono disponibili presso la reception di Palazzo Roma durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma. Info T. 0831 1771087 - info@palazzoromaostuni.com. L’ingresso è consentito solo con green pass.

Un cast di tutto rispetto per la pellicola diretta dal regista genovese. Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo sono gli interpreti principali di questa commedia che vede la storia ruotare attorno a quattro coppie sposate da tempo, il cui matrimonio viene messo in discussione.

Sulla falsariga del film di successo del 2011 «Immaturi», in cui i protagonisti, oramai adulti, ricevevano una lettera dal Ministero della Pubblica Istruzione che li informava dell’annullamento del loro diploma conseguito venti anni prima, «Per tutta la vita» si concentra sul problema simile in cui si trovano coinvolte le coppie protagoniste. Queste, a distanza di anni dalle nozze, ricevono inaspettatamente da un giudice una traumatica notizia: il loro matrimonio non è mai stato valido.

Questo semplicemente perché il religioso che al tempo aveva celebrato la funzione, in realtà non era un vero prete ma un impostore. Da questa esilarante gag iniziano a intrecciarsi le storie delle quattro coppie di “non sposi” coinvolte, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa del loro amore eterno. Ogni personaggio ha un proprio modo di accettare e vivere questa situazione e i sentimenti espressi dai protagonisti saranno differenti. Non mancheranno paura, ansia ed eccitazione.

Ci sarà chi è pronto a sposarsi nuovamente, confermando senza esitazione i voti nuziali, chi non prova più sentimenti per il partner, chi da anni porta avanti una storia parallela e trova in questo equivoco una perfetta via di fuga dal matrimonio ormai infelice e chi, invece, non sente la necessità o l’obbligo di doversi risposare. Insomma, un simpatico viaggio che indaga un universo di sentimenti attraversando situazioni di vita reale che potrebbero accadere a chiunque, nonostante l’errore iniziale, per quanto esilarante, sia almeno surreale.

Dice che si nasce incendiari e si muore pompieri e che al progressismo prima o poi si contrappone il conservatorismo. C'è anche chi, come me, non si arrende e continua ad andare in direzione ostinata e contraria. Giornalista pubblicista salentina e cittadina del mondo, età variabile a seconda dell'inquadratura, racconto il mio territorio mentre cerco di scoprire quello degli altri.