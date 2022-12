Il Glam di Bowie con Andy dei Bluvertigo a Palazzo Roma

OSTUNI - Le Festa più bella dell’anno è in arrivo e Ostuni si veste di Rock, Glam Rock!

Giovedì 29 dicembre, alle 21, Palazzo Roma ospita il concerto di “Andy & The bowieness”, un omaggio a David Bowie interpretato dal cofondatore dei Bluvertigo: Andy Fumagalli.

Lo spettacolo è una commistione di musica e teatro/danza che vede protagonisti sul palco alcuni tra i migliori musicisti italiani della scena pop-rock.

“Lo show nasce dal desiderio di imparare di più. Mettersi in gioco confrontandosi con un mondo molto complicato ma altrettanto affascinante” - afferma Andy - "ho la fortuna di collaborare con persone e musicisti straordinari. Avevo bisogno di scendere in dettaglio, curare la voce, la presenza scenica, i cambi d’abito. Quale personaggio tra i miei preferiti poteva offrirmi la migliore possibilità di ricerca? David Bowie, e tutti gli artisti che hanno accompagnato il suo meraviglioso percorso di vita, arte e musica ci permettono di attingere a un tesoro prezioso. Ho cercato di cogliere alcuni dei momenti salienti di una carriera vastissima, di seguire le tracce secondo una mia interpretazione personale, rispettando il maestro, senza fare il verso o volerlo in qualche modo emulare”.

Il repertorio ripercorre la carriera del Duca Bianco passando da “Station to station” a “Space oddity, da “Stay” a “Ashes to ashes” a “Heroes ”, il tutto magistralmente eseguito da Andy e dai musicisti: Alberto Linari alle tastiere, Alessandro De Crescenzo (chitarrista e direttore chitarrista e direttore della Band di Cesare Cremonini); Andrea Squizzato alla batteria, Paola Zadra al basso (bassista di Fedez e Matia Bazar), ai cori e armonizzazioni Nicole Pellicani (corista di Marco Mengoni), synth e performance artistiche di Lillya.

Posti limitati, biglietti in vendita presso Palazzo Roma o sul sito www.palazzoromaostuni.com al prezzo di 35 euro