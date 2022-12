“Il grande giorno” in programmazione a Natale

MESAGNE - Il Cinema Teatro di Comunale augura a tutti un sereno Natale in compagnia del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Il grande giorno”, in programmazione alle ore 18:00 e ore 20:00 da domenica 25 a mercoledì 28 dicembre.

Caterina ed Elio, lei figlia di Giovanni, lui figlio di Giacomo, si conoscono fin da bambini, si frequentano da una vita e sono in procinto di sposarsi. Giovanni e Giacomo lavorano insieme da decenni in un'azienda che fabbrica divani ma non potrebbero essere più diversi: il primo è entusiasta, esagerato e generoso, il secondo è preciso, pignolo e un po' taccagno. E se Giovanni è disposto a spendere una fortuna per il matrimonio della figlia, Giacomo si preoccupa di come rientrare da quelle spese faraoniche che condivide. Valentina e Lietta, le rispettive mogli, sopportano con pazienza gli eccessi dei mariti, e a Valentina tocca anche sobbarcarsi la nostalgia che Giovanni prova per l'ex consorte Margherita, fuggita anni prima in Norvegia dove ha vissuto da single indipendente.

Quando al lago dove si stanno per celebrare le nozze di Elio e Caterina Margherita arriva con il suo nuovo compagno, Aldo, un uomo del sud carismatico e pasticcione, la tre giorni di festeggiamenti prende pieghe impreviste e talvolta tragicomiche.

La colonna sonora è del noto cantautore Brunori Sas.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Q5JJiGxxdmQ

Biglietto euro 6,00€ intero / 5,00€ ridotto (under 8y e over 65y),

info 339 1338519