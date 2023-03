“Il Papa social” presentazione a Ceglie

Prezzo non disponibile

CEGLIE MESSAPICA – Ceglie Messapica ospiterà la presentazione del nuovo libro dal titolo “Il Papa social”, scritto dalla giornalista pugliese Agata Scarafilo, collaboratrice de La Gazzetta del Mezzogiorno e della rivista nazionale Scuola&Amministrazione, anche direttrice dei servizi generali e amministrativi (DGSA) del II Istituto comprensivo della cittadina brindisina.

La presentazione si svolgerà il prossimo 10 marzo, alle 19, nella sala dell'oratorio Damasco della parrocchia Maria Immacolata (in via Marconi, 64).

Il volume, edito da Idea Dinamica, è il risultato del lavoro che la giornalista ha condotto partendo dal giorno di insediamento di Papa Francesco, il 13 marzo 2013, sino alla fine del 2022, mettendo in evidenza l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, la sfida offerta dalle nuove tecnologie e la visione morale ancorata alla fede cattolica e al rispetto della persona.

Alla presentazione parteciperà monsignor Gianfranco Gallone, nominato di recente da Papa Francesco Nunzio apostolico in Uruguay, dopo aver svolto lo stesso incarico in Zambia e in Malawi.

Gallone che, il 13 marzo sarà accanto al Papa in occasione del decennale dell'elezione al soglio pontificio, ha curato la prefazione del libro sottolineando che il volume, in uno sguardo unitario e sintetico, ha illustrato il magistero che il Pontefice dedica alla comunicazione, soprattutto quella digitale.

A dialogare con l'autrice sarà il giornalista Mino De Masi, già caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia. Sono previsti gli interventi del parroco Giacomo Lombardi e del giornalista Angelo Sconosciuto, responsabile della redazione di Brindisi de La Gazzetta della Mezzogiorno.