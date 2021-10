Il parco “Cesare Braico” in festa: seconda edizione

BRINDISI - Sabato 23 Ottobre (a partire dalle ore 17:30 ) e domenica 24 ottobre (a partire dalle 09:30 e fino al tardo pomeriggio), al parco Cesare Braico si svolgerà l’iniziativa pubblica per la seconda edizione "Cesare Braico in festa".

Dopo le scorsa domenica nel parco Di Giulio, questa settimana al Braico sarà un weekend dedicata ai bambini e alle famiglie con attrazioni e stand gastronomici “ci auguriamo che anche questo weekend sceglierete in tanti di passarlo con noi”. Tra le attrattive ci sarano i gonfiabili per bambini, numerose attrazioni per adulti e stand gastronomici per tutti.

