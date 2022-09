Il poeta Luca Crastolla presenta il suo nuovo libro a Tuturano

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Proseguono gli appuntamenti dedicati alla lettura e agli scrittori presso la Biblioteca sociale “Enzo Cosma” di Tuturano. Sabato 10 settembre alle ore 19.30 nelle bella cornice di piazza Margherita, il poeta Luca Crastolla presenterà la sua nuova raccolta di poesie “Le sorti dell’Incanto” (Gattogrigio Editore).

Luca Crastolla è uno tra i poeti pugliesi più sensibili. Ha pubblicato nel 2018 il suo primo libro “L’ignoranza della polvere” (Controluna Edizioni) con la prefazione di Giuseppe Cerbino. Una sua composizione inedita, intitolata “Trittico da un cammino lucano” è stata accompagnata da una di lettura di Alfonso Guida, uno dei più alti poeti italiani viventi. Il suo nome è incluso in diverse antologie, tra queste “I cieli della preistoria” curata da Antonio Bux per Marco Saya Edizioni. Diversi suoi testi sono comparsi su riviste come “Inverso”, “Avamposto” e “Atelier”, nonché sulla rivista greca “Extirion” con la traduzione del poeta Sotirios Pastakas. Dialogherà con l’autore Marco Greco della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi.