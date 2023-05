In arrivo l’ottava edizione di Hortus per gli appassionati del Green

OSTUNI – Si terrà ad Ostuni presso la Villa Comunale “Sandro Pertini” dal 19 al 21 maggio, l’attesissima ottava edizione primaverile di “Hortus Ostuni” organizzata dall'associazione di promozione sociale Puglia Hortus con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini e palcoscenico delle bellezze e delle particolarità presentate da oltre cinquanta espositori provenienti da tutta Italia, “Hortus Ostuni” vuole essere anche un percorso di conoscenza per la salvaguardia del benessere del creato.

A tal proposito è stato scelto come tema di questa edizione gli orti botanici e parchi naturalistici ed il loro ruolo fondamentale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità vegetale.

Ospiti l’Orto Botanico del Salento , la Riserva di Torre Guaceto, il Parco Regionale Dune Costiere Torre Canne Torre S. Leonardo, l'Ente Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase che aiuteranno a capire l’importanza della conservazione degli habitat vegetali in un’ottica più ampia di rispetto per la natura.

Ma a contribuire al lavoro di ricerca e di sensibilizzazione ci saranno anche A.DI.P.A. Puglia, Associazione per la diffusione di piante fra amatori; Associazione Bonsai Valle d’Itria; Associazione “Autoctoni – Rimboschimento di comunità APS; Scambiamo Talee, gruppo di appassionati di giardinaggio; Ville e Giardini di Puglia, il progetto "Ci Vediamo da Sam" e l'Istituto Agrario Pantanelli-Monnet di Ostuni.

"Hortus Ostuni diventa sempre più importante nel panorama florovivaistico del Sud Italia", spiega Pierangelo Argentieri, presidente di Puglia Hortus che poi aggiunge "con l’ultima edizione abbiamo registrato la presenza di oltre 20.000 visitatori e anche quest'anno siamo convinti di cogliere nel segno. L'evento, proprio per venire incontro alle esigenze dei tanti appassionati, sarà aperto per la prima volta già da venerdì pomeriggio per poi continuare come tradizione il sabato e la domenica".

Tra le varie iniziative, sabato 20 maggio è tutto pronto per le celebrazioni del B-day delle api: è la giornata internazionale a loro dedicata e Hortus la celebra con incontri e laboratori per conoscerle e proteggerle. Si potrà così scoprire quanto siano fondamentali nel contribuire a mantenere un ambiente sano e ricco di biodiversità.

Le api svolgono un ruolo fondamentale in quanto sono responsabili di circa il 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.

A “Hortus Ostuni” si potranno inoltre raccogliere tanti consigli per avere piante e fiori sani e rigogliosi, e per curare al meglio orti e balconi; grandi e piccini potranno anche partecipare a interessanti laboratori per imparare come si pianta un albero.

La mostra mercato sarà aperta al pubblico venerdì 19 dalle 15.00 alle 20.00, sabato 20 e domenica 21 dalle 9.00 alle 20.00, ingresso gratuito.

Il programma completo prevede: Sabato 20 maggio ore 10:00 inaugurazione ufficiale con Pierangelo Argentieri presidente di Puglia Hortus, Angelo Pomes sindaco di Ostuni, Vincenzo Iaia presidente del Gal Alto Salento, e Rocky Malatesta presidente del Consorzio Torre Guaceto; alle 11:00 l'incontro "Vivai forestali casalinghi per il rimboschimento di comunità”, interviene Roberto Mazzarago, presidente Associazione “Autoctoni, Rimboschimento di comunità APS"; alle 11:30 incontro "AliMurgia, tradizioni contemporanee: la biodiversità nel vasetto", interviene Marzia fiorentino, modera Angelo Giordano; alle 16:00 L'Orto Botanico del Salento e l'Associazione Ville e Giardini di Puglia, presentano "Piante grasse e bulbose", incontro conclusivo del 7° Corso di Giardinaggio Naturale”. Intervengono Cosimo Giudo per le piante da bulbo e Francesco Ciocia per le piante succulente; alle 17:30 “Gli Orti Botanici: da giardino dei Semplici a serbatoi di biodiversità”, intervengono Silvia Fogliato, autrice, Fabio Ippolito, Orto Botanico del Salento. Nell’ambito dell’incontro verrà presentato il volume “La ragione delle piante. L’epopea della botanica nel secolo dei umi” di Silvia Fogliato; alle 18:30 incontro dal titolo "Vita in campagna: il cane dalla fattoria alla città". Seguirà dimostrazione di sheepdog e agility, a cura di Antonio Troia, educatore cinofilo e tecnico di sheepdog CSEN eps, ente di promozione sportiva. Modera Angelo Giordano.

Domenica alle ore 10 Video messaggio di Tiziana Volta e Gloria Mari dal titolo “Cammino nel Cammino", con la straordinaria esperienza del cammino partito dal centro di Milano dei monaci alla via Francigena, l’antica strada romea che unisce Roma e Canterbury, fra natura e pace. Introduce Vincenzo De Leonardis, segretario e addetto stampa di Puglia Hortus; alle 11:00 la celebrazione della Giornata mondiale delle api con l'incontro dal titolo "Leapi in giardino, come riconoscerle, conviverci e proteggerle", a cura di Maria Donnaloia dell'Azienda apistica Apicoltura Alveare Bianco; alle 12:00 "La luna nel pozzo" presenta Orthia, un nuovo progetto inclusivo in natura, intervengono Natascia Fogu e Mattia Pantaleoni; alle 16:00 "Lombricocompost: dalla natura per la natura", a cura di Russo Stefano e Semeraro Andrea (Serus Terra Nutrice S.R.L.S.); alle 17:00 "Conservazione ex situ di Pinguicula Hirtiflora Ten.: una pianta carnivora calabrese", a cura di Domenico Saulle del Museo Orto Botanico dell’università degli studi di Bari.

Per tutta la giornata di sabato e domenica, infine, si svolgeranno tanti laboratori e workshop per adulti e bambini in spazi dedicati o presso gli stessi stand degli espositori.