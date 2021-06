In ricordo di Elio Bardaro, presentazione a Mesagne del libro che lo racconta

MESAGNE - Un gruppo di Amici a distanza di 25 anni dalla scomparsa vuole ricordare una figura politica importante della cittadina messapica, Emmanuele "Elio" Bardaro, sindaco di Mesagne per 17 anni e personaggio istrionico, poliedrico, multiforme, che ha segnato la vita politica e sociale della città a cavallo degli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso.

In realtà l’anniversario era nel 2020 ed il libro era già pronto allora ma la pandemia ha costretto il rinvio della presentazione e della cerimonia rievocativa.

Circa novanta pagine di notizie, testimonianze, aneddoti, documenti, delibere ed atti amministrativi ed un ricco corredo fotografico rendono il testo gradevole e leggibile , proprio come sarebbe piaciuto a Don Elio….”popolare”.

All’interno del libro i testi sono a firma di Antonio Bardaro, Giovanni Gioia, Antonio Nitti, Franco Prettico, Antonio Rigliano e sono presenti due preziosi articoli degli storici Nuccio Pasimeni e Enzo Poci che descrivono l’arma araldica e la casa dove Bardaro ha vissuto in via Luca Antonio Resta nel centro storico.

Inoltre sono ricordate le figure della moglie Benita Sciarra, Direttrice del Museo Archeologico provinciale e di tre storici collaboratori del Sindaco. Il Comandante dei Vigili Urbani, Umberto Bilancini, il segretario particolare prof. Ubaldo Stanisci e il capo dell’ufficio tecnico, ing. Carmine Sconosciuto.

Lo sforzo del Centro Culturale “Prima Pagina” è sintetizzato nelle parole utilizzate dal Presidente Franco Prettico : “ La qualifica di “politico” non rende il senso completo di quello che don Elio è stato per i mesagnesi; noi cercheremo di spiegarlo in questo breve racconto che siamo lieti di pubblicare per tramandare nella memoria collettiva l’azione di un uomo impegnato nelle istituzioni e nella vita sociale della città”

Appuntamento domenica 4 luglio ore 19,00 nell’Atrio del Castello.

A seguire sarà inaugurata una epigrafe commemorativa, opera del Maestro Carmelo Conte di Latiano, sulla facciata della casa dove Elio Bardaro ha vissuto, in via Luca Antonio Resta, nel centro storico.