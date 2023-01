Brindisi, inaugurata la mostra fotografica "Wiki loves Puglia"

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ospita la mostra fotografica di Wiki loves Puglia presso le sale espositive di Palazzo Granafei-Nervegna dal 14 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023. Si tratta dell’edizione regionale di Wiki loves monuments, un concorso fotografico internazionale che potenzia la visibilità dei monumenti e invita ciascuno a essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del territorio pugliese.

Lo scopo è anche quello di raccogliere immagini di monumenti per documentare ed illustrare le pagine di Wikipedia. Nel 2022, il solo concorso pugliese ha ricevuto 1838 fotografie da 116 partecipanti.

Il Comune di Brindisi ha aderito al progetto, già nel 2020, e rilasciato l’autorizzazione a pubblicare immagini dei beni storico-monumentali in gestione all’ente, attraverso licenza d’uso Creative Commons By-Sa. A Brindisi sono esposte le foto dei vincitori e delle menzioni speciali delle ultime tre edizioni del concorso relative agli anni 2022, 2021 e 2020. Tra queste ci sarà anche lo scatto della veduta esterna del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi realizzato dal brindisino Gabriele Costetti, classificatosi al secondo posto nell’edizione 2020.

Il post del sindaco

"Brindisi ospita la prima tappa della mostra Dai valore alla bellezza - scrive su facebook il primo cittadino Rossi - che racconta le ultime 3 edizioni del concorso fotografico Wiki loves Puglia con le più belle immagini del territorio pugliese e di Brindisi, i nostri fotografi e i beni ritratti si sono distinti ricevendo premi in diverse edizioni".

"Abbiamo inaugurato l’esposizione presso Palazzo Granafei-Nervegna - prosegue - che sarà visitabile gratuitamente fino al 14 febbraio 2023, tutti i giorni dalle ore 8 alle 19.45".

"E' stata accolta subito positivamente la richiesta di Wikimedia Italia di ospitare la mostra nella nostra città collaborando all’iniziativa che pone in vetrina le bellezze pugliesi, con lo scopo anche di illustrare le pagine di Wikipedia".

Il sindaco conclude: "Erano presenti Ferdinando Traversa, coordinatore regionale per la Puglia di Wikimedia, e Tiziana Rizzi, presidente dell’associazione Kaleidos e delegata regionale Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), che ringrazio per aver scelto Brindisi e per l’impegno e la passione con cui portano avanti questo progetto di valorizzazione del nostro paesaggio e degli sguardi delle cittadine e dei cittadini".