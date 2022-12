Incanto di Natale: le iniziative per il terzo appuntamento

FRANCAVILLA FONTANA - Proseguono le iniziative di “Incanto di Natale”, il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, pettolate, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese.

Si ripartirà sabato 10 dicembre alle 18.30 al Teatro Imperiali con il concerto “Natale in punta di plettro” a cura del Circolo Mandolinistico di Francavilla Fontana.

Domenica 11 dicembre dalle 10.00 prenderà il via “Magia d’inverno”, il mercatino di Santa Lucia che animerà sino a martedì 13 dicembre via Roma e il centro storico con melodie natalizie, il profumo di biscotti appena sfornati e il vapore che sale dalle botteghe e dagli esercizi commerciali nel centro storico. In via Roma sotto gli stand di legno bianchissimo, gli operatori esporranno creazioni d’arte e artigianato, prodotti tipici e naturali, produzioni locali. Tutte le sere, a partire dalle ore 18.00, non mancheranno le pettole calde e, in tutti gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa, sarà possibile scoprire il menù degustazione con un piatto, prodotto o ingrediente tipico della tradizione natalizia. Magia d’inverno è una iniziativa promossa dalla Pro Loco con il sostegno della Città di Francavilla Fontana, assessorati alla Cultura e Turismo e alle Attività Produttive, con il contributo dei commercianti del centro storico e del Distretto Urbano del Commercio “Città degli Imperiali”, con la collaborazione di Up – eredità da tramandare, Le Radici e le Ali – Arciragazzi, Il Circolo della Farfalla – Arci, Croce Rossa Italiana, Club Alfisti e Gruppo Alfa Romeo Sport.

Sempre dalle 10.00 in Corso Umberto I e via Regina Elena il Club degli Alfisti in collaborazione con il gruppo Alfa Romeo Sport Francavilla Fontana e Pro Loco porteranno il pubblico “In viaggio nel tempo” con una affascinante esposizione di auto d'epoca Fiat, Alfa Romeo e Lancia. Ospiti dell'evento saranno gli Alfisti in Pattuglia Onlus che presenteranno il loro nuovo calendario solidale.

Dalle 18.30 in via Roma e nel centro storico si accenderà La Notte Bianca dei bambini con magia, musica, animazione e spettacoli. Ad attendere grandi e bambini ci saranno le mascotte di Topolino, Minnie, Spiderman, Olaf, Isabela e Cenerentola. Sarà possibile immergersi nel meraviglioso mondo delle Bolle Giganti, assistere ad esibizioni di magia, giocoleria e clowneria, ascoltare i racconti della trampoliera cantastorie, dello spettacolo di Spazzacamin e incantarsi davanti al teatrino delle marionette e all’orsacchiotto gigante.

Il cartellone di Incanto di Natale è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il DUC Città degli Imperiali, la Pro Loco di Francavilla Fontana e il GAL Terra dei Messapi.