Incontro con l’autore: “Inferno a Kabul” di Chiara Giannini e Simone Platania

BRINDISI - La programmazione del mese di Novembre dell’Inner Wheel Club di Brindisi Carf inizia da un libro di grande attualità: “Inferno a Kabul” di Chiara Giannini e Simone Platania.

Nell’ambito della rassegna “Incontro con l’autore”, mercoledì 3 Novembre alle ore 17,30 presso la sala convegno del Museo Archeologico Ribezzo, la giornalista Chiara Giannini presenterà la sua recente pubblicazione, cronaca degli ultimi vent’anni di occupazione occidentale in Afganistan. Livornese, ma nata a Pisa e di adozione romana, Chiara Giannini ha iniziato a scrivere a cinque anni varcando da giovanissima la soglia della prima redazione; dopo aver lavorato per i quotidiani Libero, Il Tempo, Il Tirreno, per il settimanale Oggi, attualmente scrive per Il Giornale e per molte riviste specializzate in Forze armate e Difesa. Esperta in terrorismo e migrazioni, è stata inviata di guerra per passione, convinta che i fatti si possano descrivere solo guardandoli di persona, ha fatto reportage sulle missioni in Iraq, Libano, Kosovo, sul confine libico-tunisino ai tempi della Primavera araba e della morte di Gheddafi.

In “Inferno a Kabul” racconta l’Afghanistan in tutte le sue sfumature dopo esserci tornata ben13 volte ed aver rischiato la vita in più attentati, convinta che nella vita contino solo due cose: la verità e la libertà. “Sarà veramente interessante ascoltare i retroscena e le motivazioni che hanno portato al repentino ritiro dell’Occidente dal territorio afgano- dice Silvana Maiorano, Presidente dell’Inner Wheel Club Carf di Brindisi- un tema di grande attualità soprattutto per le implicazioni umanitarie che ne sono scaturite, per i temi della condizione femminile, della solidarietà e comprensione internazionale che sono le fondamenta dell’Inner Wheel”. “Inferno a Kabul” racconta, nella prima parte, gli ultimi giorni prima del ritiro del contingente militare, con le testimonianze dirette dei familiari di alcuni caduti, passando alle dichiarazioni dei generali che si sono avvicendati al comando delle truppe per chiudere con l’analisi delle nuove strategie comunicative terroristiche. Un libro che cerca di dare risposte ai tanti interrogativi sulle dinamiche di un Paese, l’Afganistan, in cui la guerra è parte integrante del vivere quotidiano e di fare chiarezza sui tanti lati oscuri dei quali la scrittrice, intervistata per l’occasione dalla dr.ssa Anna Rita Di Sansebastiano, rivelerà retroscena e motivazioni di quello che resterà sempre un “clamoroso errore occidentale (cit)”.

L’ingresso sarà consentito, in base alle recenti disposizioni, ai possessori di green pass previa prenotazione al numero: 3471345086