Inside di Alessandro Rillo: mostra d’arte contemporanea

OSTUNI - Si svolgerà dal 27 settembre al 2 ottobre 2022 presso la sede di Palazzo Tanzarella di Ostuni, con il patrocinio del Museo Civico Diocesano di Ostuni, la mostra di arte contemporanea “Inside” dell’artista beneventano Alessandro Rillo. La tematica della mostra è incentrata sul concetto dell’uomo e della sua interiorità, permeato da una forte carica introspettiva.

Con il suo tratto essenziale e quasi primordiale, sempre diretto alla essenzialità del concetto, l’artista sannita (già insignito del primo premio alla Biennale di Salerno, alla Biennale di Caserta ed anche del Premio Arte Mondadori a Milano) esprime ed esterna la propria ricerca interiore e il proprio percorso emozionale, frutto di profonda riflessione in questo momento particolarmente complesso. Da qui, l’utilizzo di materiali riciclati (fili di ferro di vigne dismesse, sacchi di juta, lamiere riciclate) ai quali Rillo conferisce nuova vita e una ritrovata dignità, senza alcun tecnicismo, lanciando un messaggio quasi arcaico che sa di terra, di materia, di radici e che invita l’osservatore verso una suggestione intima, lasciando fluire, libera, l’inquietudine del proprio io.

Nell’ambito della mostra, non manca un omaggio al genio di Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita, con l’esposizione di piccoli quadri in stile pop, colorati e leggeri, a fare da contraltare alla valenza concettuale dei lavori realizzati nello stile prettamente materico, prediletto dall’autore. L’artista beneventano, che espone per la terza volta ad Ostuni, sarà presente durante l’intera durata della mostra. Palazzo Tanzarella – via Cattedrale – Ostuni (Br) Dal 27 settembre al 2 ottobre 2022. Ingresso libero – Info : 335.5235797 www.alessandrorillo.it