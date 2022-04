Internet, i social network, l'attivismo e l'informazione: l'evento a Oria

ORIA - Internet e i social network stanno cambiando il modo di informarsi e fare attivismo e politica. Come fare per orientarsi tra fake news e influencer? Ne parlano mercoledì 13 aprile alle 19 i due giornalisti oritani Francesco Oggiano ed Emilio Mola. L'evento si terrà a Posto 55, a Oria, in occasione dell'uscita del libro di Francesco Oggiano, Sociability (Edizioni Piemme), Come i social stanno cambiando il nostro modo di informarci e fare attivismo.

Francesco Oggiano, digital journalist e volto noto della community di Will Italia, aiuta con taglio ironico e pungente a orientarsi – e destreggiarsi – nel labirinto della rete. Come è cambiato il giornalismo, e perché dilagano conformismo, fake news e "fuck news" (quelle che fanno imprecare di indignazione)? Perché la rabbia sembra essere diventata lo stato d'animo prevalente online? Esiste davvero la "cancel culture", e quanta vivacità intellettuale si sta perdendo, per paura che si venga presi di mira per una frase postata su Facebook e mal interpretata? Come sono nate campagne globali diffuse sui social quali il Black Lives Matter, il #MeToo? Perché le star e gli influencer stanno diventando i nuovi punti di riferimento anche su temi sociali, politici e ambientali? In che modo l'attivismo digitale sta cambiando le imprese e la politica? Perché Instagram era il posto in cui si andava per dimenticare il mondo, mentre ora è il posto in cui si va per scoprirlo? Che cos'è il Metaverso, e come modificherà le vite?

SociAbility risponde a queste e molte altre domande, preparando al bivio che si pone davanti: si verrà chiamati a scegliere tra la semplificazione e la complessità, l'indignazione fine a se stessa e le idee, i meri simboli e l'azione, l'illusione della perfezione e l'umanità, il narcisismo e la curiosità. E da queste scelte dipendono in gran parte il futuro dell’informazione, della democrazia e della vita sociale.