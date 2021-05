Itinerari e aperture nella provincia di Brindisi a cura della Delegazione Fai Brindisi

Per la 29esima edizione delle Giornate Fai di Primavera, sabato 15 e domenica 16 maggio saranno 600 le aperture in 300 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria

Dal Castello di Sammezzano a Reggello (FI) alla Villa “Il Vascello” a Roma, dalle chiese di Gio Ponti a Milano e Taranto al borgo di Santa Maria del Cedro (CS), torna la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale italiano. Di seguito i siti dell aprovincia di Brindisi

CISTERNINO: Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli La Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Cisternino, detta anche di Sant’Anna, sorge fuori dalla città sulla via per Martina Franca. La sua costruzione è riconducibile agli inizi del XVII secolo. A seguito del decreto borbonico del 1840 la chiesa ospitò il cimitero cittadino, ruolo storico che ha rivestito fino al 14 giugno 1918, quando fu inaugurato il nuovo cimitero sulla via per Ostuni. Degni di nota sono l’altare maggiore barocco e la pala d’altare che riproduce Sant’Anna con la vergine Bambina, detta la “Bomminella”. Molto bello è anche l’affresco in stile tardo-rinascimentale raffigurante Santa Maria di Costantinopoli in mezzo a Santi, grazie al quale, nel Seicento, la chiesa venne intitolata alla Madonna di Costantinopoli, protettrice dalla peste; la seconda titolarità, dedicata a sant’Anna, fu acquisita quando la santa fu elevata a protettrice degli artigiani di Cisternino agli inizi del XVII secolo. Il sagrato è racchiuso da una cinta muraria di grande effetto scenico.

Indirizzo: Via per Martina Franca

Apertura in collaborazione con la Commissione Europea. Sito recuperato grazie a fondi europei - Fondo europeo di sviluppo regionale.

Palazzo Lagravinese

Palazzo Lagravinese è una graziosa residenza privata nobiliare di fine Settecento, ai confini dell'antico borgo medioevale cistranese, su due livelli con loggiato e due stemmi con cartiglio, recanti la data di costruzione e decori chiaramente riconducibili alla simbologia massonica. Appartenuto alle famiglie Termetrio-Lagravinese, presenta accanto al portalino d'ingresso una lapide commemorativa dei germani Lagravinese, Maria e Rita, poetesse e cultrici delle arti, e Nicola e Pasquale, padri costituenti e professionisti di fama internazionale, essendo Nicola medico dei Savoia. Nella documentazione ritrovata a palazzo, inoltre, è emerso il prezioso carteggio tra Nicola Lagravinese e Gabriele D'Annunzio, del quale fu medico negli anni successivi alla prima guerra mondiale. Questo palazzo è considerato l’edificio più rappresentativo per la Comunità locale; riconosciuto come notevole opera di interesse storico-artistico, è stato restaurato e rifunzionalizzato per essere destinato a museo.

Indirizzo: Via la Fiera

Orari apertura: dalle 10.00 alle 18. 00

Ingresso con prenotazione obbligatoria con contributo volontario a partire da 3,00 €

La Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, detta anche Chiesa del Cimitero vecchio, e Palazzo Lagravinese sono due beni solitamente chiusi al pubblico, pur essendo entrambi fortemente legati alla storia del borgo cistranese. L’apertura nelle Giornate FAI, pertanto, permetterà di conoscerne ancora più nel dettaglio la storia e le peculiarità. Non solo: i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle tradizioni popolari e culinarie di questo borgo affacciato sulla Valle d'Itria anche grazie alla pubblicazione di alcuni originali video realizzati dagli studenti del Liceo Polivalente Statale “Don Quirico Punzi” di Cisternino.

Patrocini Comune di Cisternino.

Collaborazioni Per Palazzo Lagravinese di Cisternino: Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria. Video sulla storia e sui monumenti storici del borgo cistranese a cura degli studenti del Liceo Polivalente Statale “Don Quirico Punzi” di Cisternino disponibili sui canali social della Delegazione.







IMPORTANTE: Si fa presente che i beni distano tra loro circa 15 minuti a piedi.