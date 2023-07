Judas Rock Opera della compagnia "Atto Terzo" in Piazza Orsini

MESAGNE - Martedì 11 luglio alle ore 21 in piazza Orsini del Balzo andrà in scena “Judas”, rock opera della Compagnia teatrale “AttoTerzo”, regia di Tony Bottazzo e Daniele Barletta, coreografie di Roberta Pronat. Può un solo uomo portare sulle proprie spalle la più grande colpa mai manifestatasi nella storia dell’Uomo? Perché ancora oggi associamo la figura del traditore per antonomasia al nome di un uomo vissuto oltre duemila anni fa? Ma la domanda che da tempo solletica le menti di credenti e non è la seguente: possiamo davvero considerare Giuda Iscariota come il più grande peccatore dell’umanità, oppure è stato soltanto uno strumento che è servito a realizzare la volontà di Dio? Judas – Rock Opera è ispirato a Jesus Christ Superstar con musiche di autori internazionali come Yoshihisa Hirano, Hideki Taniuchi, Phil Palmer, Angelo Branduardi e Giulio Caccini, racconta gli ultimi giorni di vita di Giuda, che si intrecciano indissolubilmente con la Passione di Gesù Cristo. Oltre a Giuda, a Gesù e a tutti gli altri personaggi che ruotano intorno alla storia più antica e conosciuta del mondo ci sono 4 narratori che, attraverso alcuni brani tratti direttamente dalla Bibbia, ci introducono nel mood delle scene e ci guidano allo svolgimento degli eventi. La traduzione e gli adattamenti dei testi sono a cura di Daniele Barletta, la direzione musicale è a cura di Francesco Colelli. Ingresso gratuito.