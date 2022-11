Juri the cosmonaut atterra a Brindisi: spettacolo atteso da grandi e piccoli

BRINDISI - Imperdibile il prossimo appuntamento del BPA, Brindisi Performing Arts, della Compagnia d’Arte Dinamica AlphaZTL, in programma dal 4 al 6 novembre nell' Ex Convento Scuole Pie - Corte degli Artigiani, due spettacoli al giorno, uno alle 18, l'altro alle 21. Domenica 6 novembre previsto inoltre lo spettacolo in mattinata, a partire dalle ore 11.

Sta per atterrare, infatti, a Brindisi "Juri the cosmonaut" con la sua magnifica astronave LIGLù, spettacolo per adulti e bambini. Una performance che sta facendo il giro del mondo con grande successo e apprezzamento da parte del pubblico. L'assenza di gravità, la lentezza, la solitudine, l’eroismo, la disperazione e la voglia di sognare sono i temi di questo viaggio intergalattico folle, bizzarro, pieno di piccoli e grandi imprevisti.

Ogni spettacolo ha solo 40 posti disponibili, prenotabili e acquistabili al link https://www.brindisiperformingarts.com/it/programma-spettacoli/bpa-2022/juri-the-cosmonaut

La routine quotidiana di un cosmonauta diventa pretesto per situazioni clownesche ridicole.

Juri è un esploratore intergalattico che scopre nuovi pianeti e forse nuove forme di vita, è un uomo coraggioso, è un eroe, è un cosmonauta interstellare o forse questo è ciò che gli altri vedono in lui. Ma Juri è anche un uomo che ha paura, che sogna, Juri è ancora un bambino, invece di trovarla, spesso smarrisce la via, Juri è un uomo solo. Juri è un clown. Lo spettacolo è un inno alla lentezza. In un'epoca così frenetica si vuole, almeno per un'ora, rallentare il ritmo per prestare attenzione alle piccole cose. Una grande sfida in un momento storico in cui è persino difficile concentrarsi a causa della moltitudine di informazioni dalle quali si è bombardati. Il messaggio è questo: quando si ha fretta bisogna camminare lentamente!

Il pubblico "equipaggio" entrerà in una navicella spaziale particolare, quella dei sogni di Juri e partirà alla scoperta dell'infinito universo. Juri guiderà questa esperienza con grande eroismo e sprezzo del pericolo, a suo modo, interagendo con i macchinari sofisticati che appariranno magicamente all'interno del razzo.

Per questo spettacolo Giorgio Bertolotti e Petr Forman hanno voluto esplorare il mondo del video mapping, una grande e stimolante sfida soprattutto per la volontà di integrarlo nella narrazione e interagendoci direttamente.

Regia - Giorgio Bertolotti e Petr Forman

In Scena - Giorgio Bertolotti e Rosalie Schneitler

Video mapping - Josef Lepsa, Jan Hrdlicka (3d sense)

Disegno luci - Petr Forman, Igor Schmidt

Musiche - Daniel Wunsch

Costumi e scenografie - Josef Sodomka, Jakub Hanzl, Veronika Konturova, Francesca Novati

Suoni e rumori - Marek Poledna (Studio Bystrouska)

Tecnico audio, video, luci - Rosalie Schneitler

Razzo spaziale cupola geodetica - Marco Olimpio, Sonia Natante

Creazione tecnica- Andrea Monopoli

Produzione - Giorgio Bertolotti e Petr Forman

Con il sostegno di Bertolotti Family and Schneitler Family