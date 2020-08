''King’s White Fever summer edition 2020'' La Notte Bianca della Disco Music

SAN PIETRO VERNOTICO - Erano gli anni ‘70, e negli USA si stava consumando una rivoluzione. Tra New York e Philadelphia, gli storici ''Studio 54 e Paradise Garage'' erano letteralmente on fire. Si ballava il robot e l’hustle, i pantaloni erano rigorosamente a zampa di elefante e le stampe degli abiti erano talmente psichedeliche da poter competere con l’illuminazione. La Disco Music ha plasmato un’epoca, e il LIDO GOGO', in tutta sicurezza secondo le vigenti norme antiCovid, anche quest'anno, con l’allestimento dell’epoca, offre un’occasione per riviverla, con il party “King's White Fever summer edition 2020 ”.

Chi sono gli artefici di questo viaggio nel tempo? Tutti i Deejay che hanno suonato in quegli anni al mitico King’s Club.

Niente biglietti o prevendite per questo evento ma prenotazione obbligatoria al settore privee': l’ingresso e' gratuito.

Vi aspettiamo numerosi Venerdi' 14/Agosto/2020 di bianco vestiti con tanta buona musica e con una bella sorpresa per tutti i partecipanti all'evento cool dell'estate 2020

Per info prenotazioni: DAVIDE 334 8938343 - whatsapp 346 0042230.