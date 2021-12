“L’amore in un click” mostra fotografica

BRINDISI - Da mercoledì 15 dicembre e fino al 6 gennaio, presso Brindisi Spazio Musica nell'ex convento Santa Chiara, si terrà la mostra fotografica dal titolo “L'amore in un click” della fotografa Patrizia Aversa.

L’inaugurazione, con la presenza della consigliera comunale con delega al Benessere animale Luana Mia Pirelli, è prevista alle 18 di mercoledì 15 dicembre e, al termine, alcuni musicisti suoneranno unplugged. Ci saranno anche alcuni volontari del canile per promuovere l'adozione degli ospiti a quattro zampe presenti in struttura. La serata ha lo scopo di sensibilizzare le adozioni di cani e gatti presenti in canile.