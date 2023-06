“L’angelo di Castelforte” di Gabriella Genisi: presentazione a Mesagne

MESAGNE - È in tutte le librerie dallo scorso 13 giugno il nuovo romanzo di Gabriella Genisi dal titolo "L'Angelo di Castelforte" edito Rizzoli. Dopo Lolita Lobosco, l'autrice ci regala un nuovo personaggio, Chicca Lopez, la carabiniere più ribelle del Salento. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale “Scintilla” nell’ambito dell’ultima edizione del Festival del Libro Emergente; inserita nella rassegna MesagnEstate 2023, la presentazione si svolgerà nel Chiostro del Municipio, in via Roma a Mesagne, a partire dalle ore 20.30. A dialogare con l’Autrice ci saranno Regina Cesta, coordinatrice del festival, e Cosimo Saracino, direttore di QuiMesagne. Ingresso libero e gratuito.

Cambia l'ambientazione della storia spostandosi nel Salento più profondo e meno conosciuto, fatto di angoli nascosti, di credenze e leggende. Chicca Lopez è una donna apparentemente forte, la cui forza è più una corazza per i grandi abbandoni e le grandi sofferenze subite nel passato. In sella alla sua moto, e nonostante le sorprese che la vita privata le riserverà durante il corso delle indagini, riuscirà a districare la complessa matassa di una serie di omicidi nella tenuta di Castelforte, dove letterati di tutto il mondo sono riuniti per scrivere il loro romanzo sotto l'attento controllo del loro pigmalione, il controverso ed eccentrico Lord Victor Allen. In un romanzo di parole, respiri, tramonti, amore, morte, Gabriella Genisi ci racconta il lato più perturbante degli scrittori. E, come tanti piccoli indiani, ognuno di loro dovrà guardarsi le spalle.