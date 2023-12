L'Inverno Errante: tra Chiostro e Bastione per diffondere lo spirito natalizio

BRINDISI - Con L'Inverno Errante tra Chiostro e Bastione, Le Case di Quartiere dell'Accademia degli Erranti (Ex Convento delle Scuole Pie) e Minimus (Bastione Carlo V), gestite rispettivamente dall'a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade e da WWF Brindisi, animate dallo spirito di collaborazione e di cittadinanza attiva, propongono un ricco calendario di eventi condivisi per allietare le festività natalizie.

Le attività si svolgeranno presso le Case di Quartiere dell'Accademia degli Erranti, presso l'Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 35 e presso il Bastione Carlo V - Porta Mesagne e coinvolgeranno varie realtà locali e i propri partner. Il calendario proposto andrà dal 5 Dicembre al 6 gennaio e prevede appuntamenti culturali, artistici, mostre e artigianato, con un pensiero rivolto anche ai bambini e alle bambine, con gli incontri con Babbo Natale, la Befana e vari laboratori.

Di seguito il programma completo delle varie iniziative gratuite:

- Martedì 5 dicembre e mercoledì 6 dicembre, alle ore 18:00, “RicicAlbero” con l’utilizzo di materiale da riciclo, a cura dei Giovani panda, presso la Casa di Quartiere Minimus (Porta Mesagne-Bastione Carlo V);

- Giovedì 7 dicembre, ore 17:00, attività per bambini con “Letture e Laboratori a tema natalizio”, a cura di CurioSementi APS presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie);

-Venerdì 8-22 dicembre, dalle ore 17:30 alle 19:30, Babbo Natale raccoglierà le letterine dei bambini presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 33 e il 15 dicembre dalle 17:30 alle 19:30 sarà a Porta Mesagne;

- Sabato 9 dicembre, ore 18:30, “Pinzièri ti Natali” con Franco Libardo, Mina Pisani, Dario Fioravante, Maurizio Saponaro e Marilyn Scardicchio, tra vernacolo brindisino, atmosfere e canti natalizi, presso la Sala Conferenze dell'Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°piano Ex Convento Scuole Pie);

- Domenica 10 dicembre, ore 18:00, inaugurazione mostra d’arte “Racconti e Sensazioni “di Antonia Acri, con la curatela di Carmen De Stasio, presso l’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°piano Ex Convento Scuole Pie). La mostra sarà visitabile sino al 17 dicembre;

- Dal 15-16-17 dicembre dalle 10:00-13:30 alle 15:30 - 20:30 “Artigianato e Arte…la bellezza!”, presso la Casa di Quartiere Minimus (Porta Mesagne-Bastione Carlo V);

-Domenica 17 dicembre, alle 10:00 la Biciclettata natalizia in collaborazione con FIAB e Casa di Quartiere Minimus. Partenza da Piazza Vittoria, toccando vari punti del Centro Storico e il Lungomare della città. I partecipanti dovranno indossare abiti natalizi, preferibilmente rossi e con l’iconico cappello di Babbo Natale;

-Mercoledì 20 dicembre, ore 18:00, la Tombolata Agricola, presso la Casa di Quartiere Minimus (Porta Mesagne-Bastione Carlo V);

- Giovedì 21 Dicembre e Sabato 23 Dicembre, alle ore 18:00, “Viaggio tra realtà e immaginazione nel Natale ” con Visori realtà aumentata, presso la Casa di Quartiere Minimus (Porta Mesagne-Bastione Carlo V);

- Domenica 22 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00 il Presepe Medievale vivente in collaborazione con Brvndisivm Historica presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 33;

- Venerdì 5 gennaio, alle ore 18:00 la Tombolata di comunità presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Errant, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento Scuole Pie);

-Sabato 6 gennaio, dalle 10:00-12:00, la Befana vien di Giorno con la Riffa sociale per i più grandi, presso il Chiostro dell'Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 33

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

WWF Brindisi