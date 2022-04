“L’uomo e la bicicletta” in mostra al castello di Mesagne

Prezzo non disponibile

Anteprima della mostra fotografica internazionale “24 Scatti Bike: L’uomo e la Bicicletta” in occasione del Festival Biennale “Culturare” al Castello Normanno Svevo di Mesagne (Brindisi). In esposizione, dal 23 al 25 aprile nella sala ubicata al primo piano, le fotografie vincitrici dell’undicesima edizione del concorso fotografico dedicato al rapporto che lega l’uomo alla bicicletta. Il progetto, ideato dall’associazione culturale Aeneis 2000 con il patrocinio della Regione Puglia, quest’anno vanta anche la prestigiosa collaborazione della Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza”. Media partner la rivista BC. Questi i nomi dei fotografi: Antoaneta Obretenova (Bulgaria), Anurag Choudhury (India), Attilio Tripodi (Italia), Buzdugan Mihai Codrin (Romania), Dipak Ray (India), Enamul Kabir (India), Gerasimenko Alexey Alexandrovich (Bielorussia), Giovanni Moglia (Italia), Hezy Holzman (Israele), Ivan Tsupka (Ucraine), João Coutinho (Portogallo), Joe Flood (Usa), Josef Hinterleitner (Austria), Liza Zats (Russia), Marina Zharkova (Russia), Marko Radovanovic (Canada), Mikhail Shirokov (Russia), Morteza Heidarian (Iran), Riccardo Maffioli (Italia), Sandi Bertoncelj (Slovenia), Seyed Mohammad Tabrizi (Iran), Shridarshan Shukla (India), Syed Mahabubul Kader (Bangladesh), Trevor Clarke (Usa). La foto cover è stata realizzata da Roberto Serra. «Per la prima volta, la menzione speciale del concorso fotografico è stata assegnata ex aequo all’ucraino Ivan Tsupka (Kiev) e alla russa Liza Zats (Samara). Due giovani artisti visuali, entrambi impegnati nel mondo della fotografia fashion & beauty», spiega Vincenzo De Leonardis, presidente dell’Associazione Aeneis 2000 e curatore della mostra. Durante i tre giorni saranno anche esposte alcune biciclette custom del progetto “LaToroti” realizzate dall’artigiano-designer Enzo Lecce.