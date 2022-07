La bici e il suo utilizzo in tutte le sfumature del mondo: mostra fotografica

BRINDISI - La mostra fotografica internazionale "24 scatti bike/l’uomo e la bicicletta" sarà in esposizione a Palazzo Granafei/Nervegna dal 4 al 24 luglio con il patrocinio del comune di Brindisi. Nella sala al piano terra si potranno ammirare gli splendidi scatti di: Antoaneta Obretenova (Bulgaria), Anurag Choudhury (India), Attilio Tripodi (Italia), Buzdugan Mihai Codrin (Romania), Dipak Ray (India), Enamul Kabir (India), Gerasimenko Alexey Alexandrovich (Bielorussia), Giovanni Moglia (Italia), Hezy Holzman (Israele), Ivan Tsupka (Ucraine), João Coutinho (Portogallo), Joe Flood (Usa), Josef Hinterleitner (Austria), Liza Zats (Russia), Marina Zharkova (Russia), Marko Radovanovic (Canada), Mikhail Shirokov (Russia), Morteza Heidarian (Iran), Riccardo Maffioli (Italia), Sandi Bertoncelj (Slovenia), Seyed Mohammad Tabrizi (Iran), Shridarshan Shukla (India), Syed Mahabubul Kader (Bangladesh), Trevor Clarke (Usa). La mostra è organizzata dall' Associazione culturale Aeneis 2000 e curata da Vincenzo De Leonardis. (Foto cover del bresciano Roberto Serra).

Insieme alla mostra saranno in esposizione alcune biciclette custom del progetto LaToroti di Vincenzo Lecce. "La mostra, con scatti provenienti da quasi tutti i continenti del Mondo, ci regala una visione della bicicletta a 360 gradi. Si spazia dal duro lavoro dei ciclisti del Kolkata che trasportano la legna all'omaggio patinato alla moda italiana; dalla scalata in mountain bike sulle Alpi Giulie ai colorati partecipanti alla Dc Bike Parade di Washington; dall'anziano che si muove con la sua due ruote nell'antichissima città iraniana di Mashhad al bambino che partecipa ad una gara a Gomel in Bielorussia", spiegano gli organizzatori. Il progetto è in collaborazione con la Biblioteca della Bicicletta "Lucos Cozza" di Roma, la Rivista BC della Fiab e con l'associazione Bari Motivation Bike. Orari di apertura al pubblico : tutti i giorni dalle ore 07.30 alle 20.00. Ingresso Gratuito