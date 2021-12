"La Chiazza del Natale": gastronomia e premiazioni a Tuturano

TUTURANO/BRINDISI - Mercoledì 8 dicembre, sarà festa grande a Tuturano grazie all’iniziativa “La Chiazza del Natale” che si svolgerà in piazza Regina Margherita, a partire dalle ore 18.

Il programma prevede la premiazione delle eccellenze di Tuturano a cura dell’Atletica Amatori, oltre all’esibizione del corpo di ballo della scuola Giulia Danza e della compagnia teatrale Tuturanese che metterà in scena “La vigilia ti Natali”.

In particolare, tra i premiati delle eccellenze sportive, figurano Marco Lavino (classificatosi al 40^ posto ai mondiali di trampolino elastico svoltisi a Baku e secondo ai campionati assoluti di Milano), Agostino Ferrara (vice campione italiano – categoria senior – di taekwondo), Liliana Verdesca (convocata per la nazionale under 20 di scherma per la coppa del mondo che si svolgerà a Lussemburgo), l’ASD Soccer Tuturano (che dopo tanti anni è riuscita ad iscrivere una squadra di Tuturano nel campionato di calcio di terza categoria) e Vincenzo Bianco (ha vinto due titoli italiani di moto d’acqua).

Nel corso dell’evento ci saranno degli stand gastronomici, con prelibatezze dolci e salate.

L’iniziativa sarà realizzata grazie alla collaborazione di tutte le associazioni che operano a Tuturano.