La Compagnia dei Bravi presenta “Dissoluzione” al teatro Kopò

BRINDISI - Prosegue "Luce ai Riflettori" la stagione teatrale 22/23 del Teatro Kopò. Il prossimo appuntamento, in calendario sabato 18 Marzo alle 21.00 e domenica 19 Marzo alle 18.00, è con la Compagnia dei Bravi di Trento in “Dissoluzione” di Giulio Federico Janni. In scena Beatrice Agostini, Angelica Beccari, Valentina De Cecco, Jacopo Lolli e Niccolò Pedelini e con Giacomo Rosselli.

Sei giovanissimi attori che interpretano, in una chiave grottesca e tragicamente ironica, cinque personaggi (nazisti revanscisti, in disfacimento fisico oltre che morale, i quali constatano con soddisfazione, festeggiando con dolci e champagne, che i “bei tempi” stanno tornando ed esprimono il loro disprezzo, in una critica acre e sottile, per il nascere di una nuova coscienza politica e socio- culturale) e una cameriera che funge da cartina tornasole e spunto di riflessione sull’odierna “dissoluzione” di quella stessa nuova coscienza.

Gli attori sono calati in uno spazio surreale e simbolico e incarnano tratti stereotipati e deformi. Tale contesto alienante è reso possibile dall’uso di maschere espressive realizzate appositamente da Michela Cannoletta, mascheraia riconosciuta internazionalmente, sul calco del volto degli attori, conferendo così alle stesse unicità e iperrealismo nei movimenti facciali. Inoltre, tale espediente amplificherà e potenzierà l’originale lavoro sul corpo da parte degli interpreti – che sarà curato dalla coreografa di fama internazionale Anna Catalano – oltre a delineare ed accompagnare la partitura canora a cura della vocal trainer Marina Zampa .

Il teatro Kopo', da 7 anni, oramai, a Brindisi, è, come sempre, alla ricerca di produzioni nelle quali spiccano, magari, nomi poco conosciuti, ma con capacità attorali che non sono da meno rispetto a chi ha già raggiunto la notorietà e, una volta al mese, apre le porte della sala Magnani a realtà culturali che giungono un po' da tutta Italia ed arricchiscono di emozioni sempre nuove i nostri spettatori.

Tutti i dettagli della stagione, abbonamenti e biglietti sul sito www.brindisi.teatrokopo.it

oppure al 375/5311802