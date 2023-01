La Focara di Serranova edizione 2023

Prezzo non disponibile

BRINDISI - A Serranova torna il rito del Fuoco con la Focara 2023. Nella settimana dedicata a Sant'Antonio, la borgata si ritrova per rinnovare il rito della rinascita riscaldando la terra con la simbolica torre di fuoco, che invoca il ritorno a primavera attorno alla quale si consumerà la festa del santo, tra musica, fede e gusto, organizzata per la settima edizione dall’associazione Effetto Serranova.

Sabato 21 Gennaio il borgo si animerà intorno alla torre destinata al fuoco, costruita con l’incastro di fascine raccolte dalle potature dei campi : a partire dalle ore 19 sarà possibile passeggiare per conoscere da vicino il gusto e l’anima di questo luogo, allietati da animazione per i più piccoli, artisti di strada e dalla tradizione di bandiera di Carovigno.

Partner della serata saranno l’Azienda Agricola Calemone in Torre Guaceto, il Caseificio Lanzillotti, la Pasticceria Emalu, la Rosticceria L'archetto carne alla brace, il catering Portami Via, l'animazione del Castello Incantato di Carovigno e Gli sbandieratori Rione Castello di Carovigno.

Il maestro del fuoco, colui che darà il via all’accensione, sarà scelto dal destino: durante la serata sarà possibile acquistare un ticket e partecipare all’estrazione che designerà il vincitore che, alle ore 21.00, farà brillare la prima scintilla del fuoco.

Domenica 22 sarà poi la volta della Benedizione degli animali: la Chiesa di Santa Maria Goretti ospiterà la consueta messa domenicale alle ore 11; a seguire il piazzale antistante sarà il luogo del ritrovo di uomini e animali per partecipare alla benedizione per intercessione di Sant’Antonio Abate, antico rituale per invocare la protezione sui nostri amici a quattro zampe.