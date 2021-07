“La fragranza dell’erba recisa” di Beatrice Montenegro: presentazione

FASANO - Mercoledì 21 luglio alle ore 18.30, presso Masseria Salamina (Pezze di Greco, Via Case Sparse) sarà presentato il romanzo di Beatrice Montenegro dal titolo “La fragranza dell’erba recisa” edito da Edizioni Esperidi. Dialogherà con l’autrice, Ermelinda Prete. L’evento rientra nella III edizione della rassegna di approfondimento culturale “Al Calar della sera. Racconti di Puglia” organizzata da Glitter. In linea con l'idea di valorizzare il territorio pugliese, le organizzatrici della rassegna Teresa Cecere e Graziana Perrini, portano avanti l’intento di promozione di autori, case editrici e storie che abbiamo come punto di partenza proprio la Puglia. (ingresso libero e aperto al pubblico fino al numero posti consentito dalle normative Covid. Info: Glitter 392 4018089 / Mass. Salamina 080 4897307).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...