“La grammatica delle pietre” a Cisternino

Indirizzo non disponibile

Cisternino - La Biblioteca comunale di Cisternino (via Dante,48), nell’ambito delle iniziative di animazione culturale e alla lettura, ospiterà sabato 23 ottobre alle ore 19.00 la presentazione del romanzo “La grammatica delle pietre. Tracce di memoria nei vicoli di Ostuni” del giornalista Francesco Roma. L’evento è promosso dalla “Biblioteca di comunità”, un progetto ideato e realizzato dall’associazione di volontariato “POLI…GIO’” e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni. Francesco Roma è giornalista di lungo corso ed ha un passato di speaker radiofonico nel periodo più fecondo delle radio libere locali. Appassionato lettore ed affascinato dalla parola, ha dato corpo alla sua passione realizzando migliaia di interviste e servizi speciali con scrittori contemporanei, personaggi della cultura, della politica e dello spettacolo. È, inoltre, referente di progetti e corsi di giornalismo in diversi istituti scolastici della provincia di Brindisi. Con il romanzo “La grammatica delle pietre” l’Autore va alla riscoperta dei luoghi del cuore narrando accadimenti verosimili di gente vissuta tra la fine dell’800 e i primi decenni del secolo scorso. Il racconto si sviluppa attraverso i vicoli di Ostuni con incursioni anche nelle realtà limitrofe e ci restituisce una comunità di gente spesso sofferente, in lotta con il bisogno e la necessità di sopravvivere, ma animata da aspirazioni e speranza di redenzione. I personaggi che animano il romanzo, talvolta di pura fantasia, altre volte realmente esistiti, hanno concorso, a vario titolo, ad edificare la nostra cultura popolare e la nostra storia, che è anche la storia dell’umanità intera. Le pietre conservano memoria delle loro vicende e sono pronte a raccontarle a chi sa ascoltare. Interverranno il Sindaco Enzo Perrini e l’Editore Angela Schena; dialogherà con l’Autore Mino Monaco, speaker radiofonico. L’evento si terrà secondo le vigenti normative covid-19.