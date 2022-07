“La libertà di amare”: visita guidata teatralizzata del Castello Dentice di Frasso

CAROVIGNO - Giovedì 21 luglio, a partire dalle ore 22, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno omaggerà la più amata tra le sue castellane, la contessa Elisabetta Schlippenbach, con una visita guidata teatralizzata.

Con l’ausilio delle guide dell’Associazione Le Colonne, la voce narrante dell’attrice Marilù Sbano e la musica della violinista Antonella Cavallo, si ripercorrerà la storia della vita di Elisabetta Schlippenbach attraverso le pagine del suo diario privato. La Contessa Schlippenbach, fautrice di una grandiosa ristrutturazione del Castello nei primi anni del XX secolo, si unì al Conte Alfredo Dentice di Frasso in seconde nozze. All’età di soli 16 anni, infatti, Elisabetta era stata costretta a sposare, per decisione della famiglia, un potente Conte ungherese di cui non era innamorata. Dopo aver trascorso anni infelici, Elisabetta affrontò la rivoluzionaria decisione di chiedere il divorzio, sfidando la morale dell’epoca in nome del suo diritto ad essere libera di amare. Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero: 3791092451 o via email a: castellodicarovigno@gmail.com