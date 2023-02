La magia “sul palco”: attori e spettatori insieme nello spazio scenico

CEGLIE MESSAPICA - La stagione teatrale del Comune di Ceglie Messapica, promossa in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e Armamaxa Teatro, non conosce segni di battuta. Nelle prossime settimane protagonista assoluta sarà “Sul Palco_Piccola Rassegna di Teatro da Camera”, un’esperienza unica e originale di vivere il teatro.

Per tre appuntamenti, infatti, gli spettatori, invece di accomodarsi in platea, sono invitati a ‘condividere’ il palco con l’attore: entrano dal retro, si siedono comodamente e respirano l’arte a sipario chiuso. L’attore è a due passi, ogni espressione, ogni batter di ciglio, ogni piccolo gesto non è perso da alcuna distanza. Per una notte, accomodati ‘Sul Palco’, gli spettatori condividono lo stesso respiro degli attori, dentro la storia.

Ad inaugurare la rassegna – i cui posti sono limitatissimi (solo 50) – martedì 21 febbraio (h. 21), lo spettacolo “Apparizioni”, un testo e una regia di Mariano Dammaco, portato in scena da Giancarlo Luce per il teatro Le Forche.

Lo spettacolo racconta di un viaggio a Lourdes, un viaggio dentro se stessi, improvviso e travolgente. In “Apparizioni” una donna catapultata all’improvviso e per caso in un pellegrinaggio, si trova in posti e situazioni di cui mai avrebbe neanche sospettato l’esistenza e ci racconta con stupore del suo viaggio e delle domande e questioni che, ora dopo ora, affiorano nella sua mente. Giancarlo Luce, senza dare vita a un personaggio femminile a tutto tondo, si lascia abitare da pensieri, parole e sentimenti della donna protagonista della storia, percorre le tappe del viaggio, sia reale che interiore, di questa e in questo viaggio accoglie gli spettatori.

Sul palco, prosegue martedì 28 febbraio, con “Spaidermen”, un racconto che non lascia scampo allo spettatore, che Giacomo Dimase scrive per tuti i bambini ‘invisibili’ e in cui l’uomo ragno non c’entra per niente. Lo spettacolo racconta di un giovane insegnante che sperimenta su di sé la cattiveria degli “altri” dopo aver deciso di parlare a scuola, ai propri alunni, della possibilità di decidere cosa si vuole essere o diventare.

Ultimo appuntamento, martedì 7 marzo, è con Tiziana Francesca Vaccaro che porta in scena “Terra di Rosa”, la storia di Rosa Balistreri, figura decisiva del folk siciliano degli anni ’70 che trasformò il suo canto in urlo di liberazione e rivoluzione.

Spettacoli fuori abbonamento e con posti limitati (max. 50).

Per info e prenotazioni (via whatsapp): +39 389 265 6069