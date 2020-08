La Municipàl al Ceglie Summer Festival giunto alla quarta edizione

CEGLIE MESSAPICA - Giunto alla quarta edizione, il Ceglie Summer Festival ha ospitato negli scorsi anni grandi concerti di artisti italiani e internazionali nella splendida cornice di piazza Plebiscito, diventando l’evento musicale più atteso dell’estate cegliese. Anche nel 2020, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza Covid, il festival torna puntuale in agosto, questa volta in una location e in una formula nuove che permettano, soprattutto al pubblico, di assistere ai concerti in totale sicurezza.

All’Arena Palasport, l’area esterna antistante il Palazzetto dello Sport, in due serate consecutive, protagonista sarà la musica #madeinpuglia, come è denominato il progetto del festival che valorizza i talenti pugliesiCon soli due album e un EP si è imposta come una delle migliori realtà musicali della propria generazione, ricevendo un forte apprezzamento da parte della critica che ha recensito e accolto con entusiasmo Bellissimi difetti, l’ultimo album rilasciato nel marzo 2019. Lo scorso anno, inoltre, ha visto La Municipàl raggiungere una media di 160mila ascoltatori mensili su Spotify e oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, registrando anche un importante incremento del pubblico ai concerti, grazie a una dimensione live che mette in risalto l’enorme potenzialità di questo progetto. Dopo aver partecipato al Primo Maggio di Roma, vincendo nel 2018 il contest 1MNext La Municipàl è tornata sul palco del concertone in Piazza San Giovanni anche nel 2019 e fatto tappa nei principali club della penisola e in numerosi festival.