“La pedalata del messaggio” evento sportivo di sensibilizzazione

TORRE SANTA SUSANNA - Raccoglieranno fondi per la ricerca sulla Sclerosi Multipla i ciclisti che percorreranno in bici quasi cinquecento chilometri, da Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi fino a Napoli. L’evento si svolgerà in cinque tappe dal 12 al 16 aprile 2023. L’organizzazione è a cura dell’Asd Bike Torrese in collaborazione con la Aism sezione di Brindisi.

Nel corso dell’evento, i ciclisti saranno accolti da varie associazioni Aism e gruppi sportivi locali. L’iniziativa segue altri pellegrinaggi effettuati nel passato: nel 2019 la Bike Torrese arrivò a Roma nel 2021 a Firenze passando da Loreto, nel 2022 è stata la volta della Sicilia; entrambi legati alla sensibilizzazione contro la Fibrosi Cistica.