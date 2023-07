La rassegna culturale "Una Piazza di Libri" presenta "Sanpa - madre amorosa e crudele" di Fabio Cantelli Anibaldi

VILLA CASTELLI - Si svolgerà domenica 9 luglio alle ore 20 il terzo appuntamento dell'edizione estiva della Rassegna Culturale "Una Piazza di Libri". La rassegna giunta alla sua seconda edizione, presenta "Sanpa - Madre amorosa e crudele" scritto da Fabio Cantelli Anibaldi, edito da Scrittori Giunti.

In Piazza Caduti di Nassiriya (Ex Largo Chiesa Vecchia) a Villa Castelli (Br), l’associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line, con il patrocinio del comune di Villa Castelli e dell'Assessorato alla Cultura, con la collaborazione della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, presenta l'opera fonte d'ispirazione per gli autori di "Sanpa - Luci e tenebre di San Patrignano", documentario messo in onda su Netflix che tanta attenzione e clamore sta suscitando; questo libro è però, innanzitutto, un'opera letteraria, un memoir bruciante e sofferto che trascende l'occasione che lo ha generato e rivela il talento di uno scrittore.

Dal “Balcone dell’Alto Salento” che domina, come da una grande terrazza, la piana jonico-salentina delle province di Taranto e Brindisi, la giornalista Agata Scarafilo dialogherà con l'autore, ripercorrendo i passi più salienti del libro.

In "Sanpa, madre amorosa e crudele" (pubblicato nel 1996 come "La quiete sotto la pelle") la comunità fondata da Vincenzo Muccioli è tema centrale, ma in queste pagine c'è molto altro, c'è un racconto scandito da una scrittura inedita nella letteratura sulle tossicodipendenze, capace di saldare testimonianza e riflessione, disperazione individuale e disagio di civiltà.

Questa edizione, inoltre, vanta la collaborazione con la Libreria Francavillese che supporterà le serate della rassegna. Oltre ai saluti istituzionali del sindaco Giovanni Barletta e dell'assessore alla cultura Francesco Nigro, l'elemento aggiunto rispetto alla scorsa edizione, sarà la partecipazione dell’artista Enza Schiavoni che esporrà i propri dipinti, attentamente selezionati e che creeranno un filo conduttore con il tema scelto. Gli interventi musicali che supporteranno i momenti di lettura saranno affidati al Maestro Clemente Nisi, esperto in musica jazz e chitarra classica, da 8 anni docente Sistema ABREU nei progetti regionali "Musica in Gioco".

L'evento è inserito nel cartellone estivo "Resti-Amo a Villa Castelli".

L’obiettivo che la rassegna Una Piazza di Libri e l’ Associazione di Promozione Sociale Villa Castelli On Line si prefigge è quello di connotare Villa Castelli come città dal forte impulso culturale, tramite gli eventi che si susseguono sia nel periodo estivo che nel corso dell’anno che saranno l’occasione per accrescere il dibattito civico e per offrire, anche ai comuni limitrofi e ai turisti, una proposta che soddisfi sia la valorizzazione culturale che la promozione del territorio, in un’ottica di sviluppo sempre crescente.