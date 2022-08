“La verità non è stata mai di moda” al Teatro in Pineta

OSTUNI - Giovedì 18 e venerdì 19 agosto ore 21 al Teatro In Pineta di contrada Camastra di Ostuni andrà in scena "La verità non è stata mai di moda", testo di Dino Cassone.

«Tre persone possono tenere un segreto, se due di loro sono morte» (Benjamin Franklin)

Vittoria, Anna, Caterina ed Eleonora. Quattro sorelle e un segreto. Antagonismo, invidia, gelosia: sono gli ingredienti di questa frizzante commedia, che con amara ironia punta il dito su un assioma: dire sempre la verità non paga mai. Si corre il rischio di essere messi da parte e considerati fuori dal coro, da quel coro dove la falsità e il disturbante perbenismo sono la faccia della medaglia che preferiamo mostrare. L’altra, quella del subdolo pettegolezzo e del puntare sempre il dito è quella che luccica realmente. Un assioma che potrebbe essere valido in tutte le epoche e che per scelta registica viene mostrato attraverso i costumi di scena. La verità non è stata mai di moda affronta le affascinanti dinamiche femminili, rese più complicate dal vincolo familiare che lega inevitabilmente le quattro protagoniste.

Commedia in un unico atto scritta da Dino Cassone per la regia di Dario Lacitignola. Una produzione “Teatri Folletti e Folli ETS” e “Teatro dell’Altopiano”. Interpretata da: Tonia Argento, Teresa Cecere, Rossella De Mola e Mario De Santis.

Giovedì 18 e Venerdì 19 Agosto 2022 ore 21.00

Teatro In Pineta contrada Camastra snc Ostuni (BR)

Coord. Geo: N: 40.681950. E: 17.565789 https://goo.gl/maps/bCqrnNdEhtq5LuzQA

info e prenotazione con un messaggio al numero WhatsApp + 39 3475986360

ingresso con tessera associativa a 2 € e spettacolo a contributo libero e consapevole