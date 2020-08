Laboratori ed esperienze con “Periferica live” a San Pancrazio e San Pietro

SAN PANCRAZIO/ SAN PIETRO - Periferica live è un progetto di esperienze culturali inclusive, con spettacoli teatrali, conferenza spettacolo, meditazione sociale e laboratori esperienziali, che si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre 2020 nei comuni di San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico.

L’idea nasce dall’incontro fra l’esperienza sul territorio di riferimento di Arci Brindisi e una delle realtà italiane che mette l'inclusione al centro della propria attività: l'Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona, fondato dal regista teatrale, drammaturgo, docente, documentarista e sceneggiatore Gabriele Vacis e lo scenofono Roberto Tarasco per ripensare profondamente la figura dell'attore, del regista e del drammaturgo e sviluppare pienamente un'articolazione del teatro nella quale l'arte non è più creazione di forme ma soprattutto inclusione del cittadino, della persona nel lavoro artistico.

Attorno a quest’idea Nido di Ragno CMC, Arci Brindisi e il Circolo Arci La Factory di San Pietro Vernotico hanno aderito al progetto finanziato con l’avviso pubblico “Periferie al Centro” - intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia - Assessorato all'Industria turistica e culturale Assessorato al Bilancio e alle Politiche giovanili e coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Periferica live è un progetto che, come una chiavetta usb, farà entrare in contatto diretto il tessuto sociale di due piccoli comuni della provincia di Brindisi, San Pietro Vernotico e San Pancrazio Salentino, con spettacoli, incontri e laboratori esperienziali in una contaminazione di linguaggi che trova l'elemento comune nella relazione con l’altro e si fonda sulla consapevolezza di sé, degli altri, del tempo e dello spazio, che è alla base del teatro di ogni tempo.

In particolare il programma settimanale di Periferica live, attento alle esigenze degli under 18 e under 35, prevede la realizzazione di:

− 2 laboratori esperienziali gratuiti e aperti alla cittadinanza per ciascun comune di riferimento, attraverso i dipartimenti Voce (Di.Vo.), Corpo (Di.Co) e Narrazione (Di.Na.) dell’Istituto di Pratiche Teatrali per la Cura della Persona. I laboratori si svolgeranno dal 30 agosto al 3 settembre presso le Officine Culturali Poli di San Pancrazio Salentino di via Manico, 1, e il Centro Polivalente Anziani Solidarietà di San Pietro Vernotico in piazza Falcone. Per maggiori informazioni e prenotazioni perifericalive@gmail.com.

− 1 incontro pubblico a ingresso gratuito, denominato Aperiferico, con la proiezione del film documentario incentrato sui temi dell'identità, lo sguardo e la periferia dal titolo ‘Uno scampolo di Paradiso’, regia di Gabriele Vacis, produzione Indyca, che si terrà il 3 settembre 2020 alle ore 21:30 presso le Officine Culturali Poli di San Pancrazio Salentino.

− 1 happening, che crea un ponte tra i linguaggi del laboratorio teatrale e dello spettacolo, della durata di due giorni, intitolato Awareness Time, il 3 e 4 settembre 2020 presso il Centro Polivalente di San Pietro Vernotico, a cura di Gabriele Vacis e Roberto Tarasco. I posti per partecipare al laboratorio sono limitati, per info e costi d'iscrizione (entro il 2 settembre): perifericalive@gmail.com.

− Nella serata del 4 settembre, in Piazza del Popolo a San Pietro Vernotico il racconto teatrale ‘L’amore per l’educazione’ una meditazione pedagogica a cura di Gabriele Vacis con le scenofonie di Roberto Tarasco, nato dopo l’esperienza del progetto Cuore/Tenebra - Migrazioni fra De Amicis e Conrad, prodotto dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, spettacolo che ha coinvolto centinaia di studenti di tutto il Piemonte dai 14 ai 17 anni. L'ingresso alla conferenza spettacolo è a offerta libera (contributo minimo consigliato Euro 3) previa prenotazione obbligatoria all'indirizzo perifericalive@gmail.com. Orario di ritrovo consigliato 19:30 per ottemperare alle procedure di registrazione e controllo della temperatura come da protocollo anti-Covid; orario previsto di inizio spettacolo 20:00.

− Chiude la manifestazione il 5 settembre presso le Officine Culturali Poli di San Pancrazio Salentino il racconto teatrale ‘Bionde’ di Angelo De Matteis, scene e sonorizzazione di Giuseppe Fabris, realizzato con il sostegno di Arci Brindisi e il Teatro della Caduta di Torino, che nasce dall’elaborazione dell’esperienza dei Campi della Legalità 2018/2019: il racconto delle gesta di tre ragazzini in un paesino del Nord Salento tra bagni, primi amori e il fascino della malavita, nell’estate che segna il passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza, quando favelle di affiliazione e filastrocche si confondevano in un grande gioco e tutto quello che accadeva ogni giorno durante gli anni ruggenti della quarta mafia era considerato assolutamente normale. L'ingresso alla conferenza spettacolo è a offerta libera (contributo minimo consigliato Euro 3) previa prenotazione obbligatoria all'indirizzo perifericalive@gmail.com. Orario di ritrovo consigliato 21:00 per ottemperare alle procedure di registrazione e controllo della temperatura come da protocollo anti-Covid; orario previsto di inizio spettacolo 21:30.

I laboratori e gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente volta al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19.

INFO E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE: perifericalive@gmail.com Resta aggiornato sui canali social di Arci Brindisi e Nido di Ragno Produzioni!