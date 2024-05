Latiano in festa in onore della Madonna di Cotrino

LATIANO - Saranno tre giorni di grande festa nel Comune di Latiano in occasione della Festa Patronale della Madonna di Cotrino, compatrona della Città di Latiano. La festa come da tradizione si svolgerà dal 4 al 6 maggio 2024, con un programma ricco di eventi civili e religiosi che faranno da scenario alle tre giornate all’insegna della fede e della tradizione. Una delle novità di quest’anno è l’inaugurazione della Mostra Fotografica dal titolo “ Il Culto della Madonna di Cotrino”, a Palazzo Imperiali, realizzata grazie al lavoro di Giuseppe Argese e dei membri del Comitato Festa Patronale e che si svolgerà dal 03 al 07 Maggio 2024 dalle 18.30 alle 21.

La mostra è stata possibile grazie ai tanti fedeli che hanno messo a disposizione foto, statue e quadri di famiglia. Il 4 Maggio avrà inizio la tre giorni dei festeggiamenti con la Santa Messa in Chiesa Madre alle ore 19 e a seguire ci sarà il Pellegrinaggio in Processione con il simulacro della Vergine, verso il Santuario di Cotrino. All’arrivo ci sarà la Celebrazione della S. Messa e la Veglia Mariana notturna. Il 5 maggio giorno della vigilia della festa, per tutto il giorno ci saranno le Sante Messe nel Santuario, fino alle 17.30 quando dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica, ci sarà la Processione che riporterà il simulacro della Madonna di Cotrino a Latiano. Alle 21 in Piazza Umberto I ci sarà lo Spettacolo Musicale dell’Orchestra Mancina. La mattina del 5 inoltre in Piazza Umberto I ci sarà la donazione a cura dell’Avis Comunale.

Il 6 maggio, giorno della Festa della Madonna di Cotrino, sin dalle 09 in Piazza Umberto I presterà servizio il Gran Concerto Bandistico Città di Manduria, diretto dal Maestro Direttore e Concertatore Antonio Errico Agnello, con la partecipazione all’ascolto degli studenti degli Istituti Comprensivi di Latiano. Alle 11 in Chiesa Madre, ci sarà il Solenne Pontificale che sarà presieduto da S.E. Mons Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria. La sera dopo la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 18, ci sarà la Processione per le vie della Città con itinerario tradizionale. Dopo il rientro della Processione, intorno alle ore 23 ci saranno i fuochi pirotecnici a cura della Ditta Truppa di Latiano. Le luminarie montate in Piazza Umberto I, via Roma e via SS. Crocifisso sono della Ditta Enzo Memmola e Giuseppe di Francavilla F.na. Le luminarie sul sagrato della Chiesa Matrice sono state offerte dalla Famiglia del compianto ex Presidente del Comitato Uccio Marciante, venuto a mancare qualche mese fa e che ha portato avanti la Festa della Madonna di Cotrino per circa 40 anni. Le Processioni nei tre giorni saranno accompagnate dalla Banda Cittadina dell’Ass.ne Nino Rota diretta dal Maestro Prenna.