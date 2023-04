Le celebrazioni del Triduo Pasquale e domenica di Pasqua

BRINDISI - Triduo Pasquale, con una serie di appuntamenti e celebrazioni presiedute da Monsignor Intini e culmineranno nella solenne veglia in Resurrectione Domini alle ore 22 del sabato Santo. Il Triduo Pasquale, il periodo di tre giorni che precede la domenica di Pasqua, è il momento più forte dell’anno liturgico. Si inizierà il giovedì Santo con la Santa Messa in Coena Domini alle ore 18.30, seguita alle ore 22 da un momento di Adorazione Eucaristica Comunitaria. Il Venerdì Santo vedrà alle 18.30 la celebrazione in Passione Domini, seguita alla ore 20.30 dalla solenne processione dei Misteri. Quest’ultima prenderà avvio da tre chiese del centro - l’Annunziata, il Cristo e San Paolo - e convergerà a Piazza Vittoria, dove ad attenderla ci sarà l’Arcivescovo. Da lì si dirigerà verso il Calvario, per la meditazione, per terminare in Duomo. Il sabato Santo alle ore 22 avrà luogo la solenne veglia in Resurrectione Domini, momento culminante dell’anno liturgico. Preludio alla domenica di Pasqua, durante la quale alle ore 10 è prevista la solenne concelebrazione eucaristica Dominica Resurrectionis. Domenica 9 aprile in cattedrale avranno luogo anche le usuali celebrazioni alle ore 11.30 e 19.

Le Celebrazioni Eucaristiche di giovedì, venerdì e sabato costituiscono un’unica celebrazione e saranno presiedute da Monsignor Giovanni Intini, così come quella di domenica 9 alle ore 10.

CONTATTI Pontificia Basilica Cattedrale Parrocchia Visitazione e San Giovanni Battista Piazza Duomo, 12 - 72100 Brindisi e-mail: cattedralebrindisi@gmail.com comunicazioni.cattedralebr@gmail.com Tel. +39 333 92 24 085 (don Mimmo Roma, parroco) FB e IG: @cattedralebrindisi Sito: cattedralebrindisi.it