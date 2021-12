Le note del volontariato a Torre Santa Susanna

TORRESANTA SUSANNA - L'associazione di volontariato "Fiorediloto" a conclusione di un ciclo annuale di eventi e incontri sulla sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e a sostegno della solidarietà, organizza con il patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna "Le note del volontariato" il 14 Dicembre alle ore 19:30, presso il Teatro comunale di Torre Santa Susanna. "Una serata all'insegna del volontariato, di arte e musica, che avrà come filo conduttore il tema della violenza affrontato in chiave culturale e artistica all' interno di una cornice natalizia che sarà il nostro augurio per un futuro libero da ogni genere di sopruso". Affermano le volontarie.

La serata vedrà la partecipazione di Alessandro De Virgilio e Ilaria Tricarico, che daranno vita all'esibizione di un meraviglioso Tango Argentino; Gioele Vatacca e Marika Ponti ci allieteranno con tamburello e balli, per richiamare la tradizione della pizzica salentina e del tarantismo; Angelo Taló esporrà le sue opere che faranno da cornice e scenografia tutta la serata;

Rosanna Volpe spiegherà come la "musicoterapia" può curare le diverse malattie e in particolar modo come può influire in maniera positiva nell'affrontare il malessere psicologico e fisico legato alla malattia;

Rino Spedicato ci parlerà di "volontariato" e di quanto importante sia una rete associativa in un' ottica di percorsi costruttivi.



Ingresso gratuito con mascherina e green pass.