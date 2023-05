“Le predestinate”: Dino Cassone il romanzo al Caffè Letterario di Palazzo Nervegna

BRINDISI - Sarà presentato giovedì 25 maggio, al Caffè Letterario di Palazzo Nervegna (Via Duomo 20) a Brindisi il nuovo romanzo di Dino Cassone, Le predestinate (Les Flaneurs Edizioni). A dialogare con l’autore saranno la giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia Chiara Criscuolo e Teresa Bataccia, Pedagogista Clinica. Le letture saranno curate dagli studenti del Polo Messapia di Brindisi, Matteo Milano e Stefano Manieri. Inizio ore 18.30.

Il Destino è una faccenda personale o riguarda il percorso di un’intera famiglia? Questa è la domanda che assilla Sole, protagonista e voce narrante del romanzo, mentre ci introduce nel microcosmo domestico che ha creato con le sue sorelle. Da qui ricostruisce la loro storia: a partire da un’infanzia di stenti, resa ancor più dura dall’indole “severa” (per usare un eufemismo) del padre, fino all’apice dell’ascesa sociale, grazie al Circo Lazar in cui le sorelle diventeranno famose come “le Sirene dalle chiome di fuoco”. Ma neanche la notorietà riuscirà a proteggerle dalla maledizione che aleggia sulle loro vite. Crisi sentimentali e tracolli finanziari, lutti e sconfitte, contrasti e rancori si susseguono in una concatenazione di eventi che rimanda a un disegno fatto della stessa materia delle stelle. Un’appassionata saga familiare scritta in forma di diario, che, esplorando tutte le sfumature della sorellanza, indaga il rapporto fra predestinazione e scelte individuali.

Dino Cassone è un giornalista pubblicista e scrittore pugliese. Con Les Flâneurs Edizioni ha pubblicato: La bugiarda (2016), che sarà tradotto in Spagna e uscirà nel 2023, Sorrisi e veleni (2018), Un gelato buono da morire (2018) e Aperitivo fatale (2021). Ha scritto anche per il teatro.