“Le promesse voci” teatro rivisitato a cura delle Voci nella Notte

FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 30 agosto alle 21.00 in via Chiariste, a due passi dalla Chiesa di Sant'Alfonso de Liguori, andrà in scena “Le promesse voci”, una brillante rivisitazione del capolavoro di Manzoni “I Promessi Sposi”, a cura della compagnia Voci nella Notte.

Prima della messinscena gli artisti porteranno con sé parte degli spettatori in alcuni angoli della piazza e racconteranno delle brevi storie, vere e proprie performance attoriali di circa dieci minuti, per poi riportarli ai proprio posti e dare inizio allo spettacolo.

Nella seconda parte il palco si trasformerà in una spiaggia dove i protagonisti saluteranno il pubblico in un crescendo musicale e teatrale molto coinvolgente.

Saranno in scena gli attori Annamaria Passaro (Lucia), Federico Passariello jr (Renzo, l’Innominato), Chicco Passaro (Manzoni, Don Rodrigo), Marina Lupo (Perpetua), Antonella Chiloiro (La Monaca di Monza), Roberto Grande (Il Dottor Azzeccagarbugli), Amelia Quaranta (Agnese), Mariangela Lincesso (Frà Cristofaro), Willi Berti (un Bravo), Sergio Tersigni (Don Abbondio), Felice Giannotte (l’altro Bravo), Amerigo Ruocco (un altro Bravo) e Venere Turi che cura anche le coreografie.

La regia è di Chicco Passaro e Federico Passariello jr.

L’evento, con ingresso libero e gratuito, è patrocinato dall’Amministrazione Comunale.