Leda Battisti in concerto a Mesagne

MESAGNE - “Leda Battisti – unplugged” è il concerto che ripercorre alcuni successi musicali del grande Lucio Battisti in occasione del 25esimo anno della sua scomparsa, ma anche i brani più famosi del repertorio personale dell’affermata cantautrice e le cover di artisti di fama internazionale. Leda Battisti sarà a Mesagne mercoledì 12 luglio in Piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 21.15. Ingresso gratuito.

L’apprezzata cantautrice nasce a Poggio Bustone in provincia di Rieti. La grande passione per la musica e in particolare per la chitarra la porta a comporre già dall’età di dieci anni e a diplomarsi, in seguito, in chitarra classica presso il conservatorio di Terni. Contestualmente consegue la maturità scientifica e si iscrive alla facoltà di Lettere dell’università di Roma “La Sapienza”, indirizzo Teatro e Spettacolo. Dopo varie esperienze musicali giovanili nell’ambito della musica pop, nel 1992 fa il suo debutto televisivo in “Partita doppia”, il programma su Rai 1 di Pippo Baudo, aggiudicandosi il titolo di miglior “Giovane cantautrice” e ricevendo il premio dalle mani di Domenico Modugno. La carriera è in salita: conquista la borsa di studio presso il CET – Centro Europeo di Toscolano di Mogol e conosce il manager che diventerà il suo produttore, Mario Lavezzi. Segue il suo primo brano, “L'altalena”, inserito nella compilation “Stella nascente” raccoglie i lavori di alcuni allievi del celebre paroliere e produttore discografico milanese. L’impegno artistico produce gratificanti successi e prestigiose collaborazioni, tra le produzioni più recenti il singolo “Il tatuaggio”, in cui Leda si cimenta con nuove sonorità, miscelando latin rock e reggae. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma “MesagnEstate 2023”.